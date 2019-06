Vinkki: Kuuntele WhatsApp-ääniviestit yksityisesti, vaikka kassajonossa, ilman kuulokkeita

Näin kuuntelet WhatsApp-ääniviestin ilman että ympärillä olevat kuulevat - ja ilman kuulokkeita

Älä missaa uutisia – seuraa meitä:

WhatsAppin ääniviestit ovat etenkin nuoremman sukupolven suosiossa ja monet käyttävätkin ääniviestejä lähes pääasiallisena viestitapana. Mutta olet varmasti törmännyt tilanteeseen, että ääniviesti saapuu aina silloin kun sen ei pitäisi: kaupan kassajonossa, avokonttorissa, lääkärin odotustilassa, jne.



Ongelmaksi muodostuu tällöin yksityisyys: Miten kuunnella ääniviesti ilman, että muut ympärillä olevat kuulevat sen. Saattaahan olla kyseessä hyvinkin vain sinun korvillesi tarkoitettua tietoa.

Helpoin tapa tähän on luonnollisesti käyttää kuulokkeita, jolloin WhatsAppin ääniviesti toistuu kuulokkeista niiden ollessa kytkettynä. Mutta entäs kun kuulokkeet eivät ole mukana? Tällöinhän WhatsAppin ääniviesti vain toistuu puhelimen kaiuttimesta. Äänenvoimakkuuden alentaminen ja kaiuttimen korvalle painaminen on tietysti yksi tapa, mutta WhatsAppissa on tähän myös toinen vaihtoehto.



Paina ensin ääniviesti pyörimään ja välittömästi tämän jälkeen paina puhelin korvallesi, kuten puhuisit puhelua. WhatsAppin kaikki versiot tunnistavat tämän pitelytavan muutoksen ja ääniviesti toistuu tällöin puhelimen kuulokeosasta (eli siis siitä, josta tavallista puheluakin puhuttaessa vastapuolen ääni kuuluu), eikä kaiuttimesta.



Kikka toimii sekä Androidilla että iPhonella.



EDIT 30.6.2019: Korjattu maininta siitä, että ominaisuus löytyy kaikista WhatsAppin versioista, jotka tukevat ääniviestejä.