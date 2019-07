Spotify julkaisi kevyemmän soittimen vanhoille Android-laitteille

Spotify on julkaissut uuden version omasta suoratoistomusiikin toistoon suunnatusta sovelluksestaan. Kyseessä on uusi Lite-versio, jonka on määrä toimia paremmin vähätehoisemmilla mobiililaitteilla.



Spotify Lite on huomattavasti pienikokoisempi ja siten 10 megatavun kokoisena mahtuu vaatimattomimmankin Android-laitteen tallennusmuistiin. Se myös mahdollistaa suoratoiston pienemmän tiedonsiirron, jota vaaditaan maissa, joissa verkot eivät ole yhtä kehittyneitä ja eivät siten tarjoa nopeita ja rajattomia liittymiä.

Ohjelmistoa ei ole varsinaisesti tarkoitettu länsimaissa laadukkaista laitteista ja yhteyksistä nauttivalle kansalle, joten julkaisukin on tehty erityisesti kehittyviä maita silmällä pitäen.



Spotify Lite toimii Android-laitteilla, joissa on käyttöjärjestelmäversio 4.3 tai suurempi. Sitä voi käyttää niin ilmaisella (mainosrahoitteisella) kuin maksullisella Premium-tilillä. Monet ominaisuudet on tosin rajattu pois tilan ja sulavuuden tieltä.



Spotify Lite saapuu virallisesti Google Playhin mm. Etelä-Amerikassa, Afrikassa, Lähi-Idässä sekä Aasiassa, mutta ei tiettävästi lainkaan Euroopassa.