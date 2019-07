Opas: Näin otetaan ruutukaappaus Huaweilla

Ruutukaappaus näppäinyhdistelmällä

Pidä laitteen oikeasta kyljestä löytyvää virtanappia sekä laitteen vasemmasta kyljestä löytyvää äänenvoimakkuuden pienennys -nappia (eli ns. volume down) yhtäaikaa pohjassa hetken aikaa. Nyt ruutu välähtää ja esiin tulee hetkeksi näkyviin ruutukaappaus, hieman näyttöä pienempänä. Nyt, voit siirtyä puhelimesi Galleria-sovellukseen, josta talletettu kuvakaappaus löytyy. Sieltä voit sitten jakaa kuvan eteenpäin, jos niin haluat.

Pikavalikon kautta

Varmista että ruudulla näkyy se alue, josta haluat kuvakaappauksen ottaa. Nyt, vedä aivan yläreunasta sormella esiin puhelimen pikavalikko. Vedä valikko esiin aivan alas asti. Nyt yhtenä valinnoista pitäisi näkyä kohta "ruutukaappaus" tai "screenshot"> tai "kuvakaappaus", rippuen hieman puhelimen mallistasi. Napauta tuota kohtaa ja puhelin ottaa pikavalikon "alla" näkyvästä puhelimen näytöstä ruutukaappauksen. Siiry nyt puhelimesi Galleria-sovellukseen ja löydät tallennetun ruutukaappauksen sieltä. Voit täältä käsin halutessasi jakaa kuvan eteenpäin, vaikkapa sosiaaliseen mediaan.

Ruutukaappaus (eli kuvakaappaus) on kätevä toiminto, kun haluat jakaa vaikkapa hauskan, netissä näkemäsi jutun tuttavallesi nopeasti. Ruutukaappauksen ottaminen on kuitenkin jokaisessa puhelimessa hieman eri tavalla toteutettu. Tässä oppaassamme käymme läpi sitä, miten ruutukaappaus otetaanpuhelinmalleilla sekä tableteilla.Huaweissa on kaksi yleisesti käytössä olevaa tapaa, miten ruutukaappauksen voi ottaa ja käymme tässä oppaassa läoi molemmat valmistajan omat tavat ruutukappauksen ottamiseksi.Helpoimmin ruutukaappauksen saa otettua Huawein fyysisillä painikkeilla.Saat napattua sillä hetkellä näkyvästä ruudustasi ruutukaappauksen näin: