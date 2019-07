Opas: Puhelin kastui? Toimi näin ja pelasta puhelimesi

1. Ota puhelin pois vedestä heti!

2. Sammuta puhelin välittömästi

3. Jos puhelin on tippunut meriveteen, huuhtele se

4. Poista akku ja kotelo

5. Kuivaa puhelin rätillä tai talouspaperilla

6. Poista SIM-kortti

7. Upota puhelin riisipussiin tai silica gel -pusseihin

8. Odota rauhassa ainakin 48 tuntia

9. Kokeillaan, toimiiko kännykkä

Toimiiko mikrofoni - kokeile soittaa puhelu ja kysy vastapuolelta kuuluuko äänesi normaalisti

Testaa toimiiko lataus - latausliitin on voinut vaurioitua kosteuden takia

Testaa toimiiko puhelimen kaiutin, esim toistamalla musiikkia - kaiuttimessa on aukkoja, joista ääni pääsee kuulumaan, mutta josta myös vettä pääsee puhelimeen sisään

Testaa toimiiko kuulokeliitin

Testaa onko näytössä mitään epäilyttävää, esim. pieniä vesijälkiä näyttölasin alla

10. Jos ongelmia vielä on, vie puhelin huoltoon

11. Vinkit jatkoa ajatellen

Vaikka uusimmat ja kalleimmat älypuhelimet lupaavatkin veden kestävyyttä, ei lupaukseen juurikaan kannata luottaa. Puhelin nimittäin elää käytössä ja tiiviiksi tarkoitetut saumaukset aukeavat millimetrin sadasosia taskussa taipuillessaan, joten vettä voi päästä vesitiiviydestä huolimatta laitteen sisälle. Myös erilaset liittimien suojaksi asetetut tulpat tuppaavat jäämään auki tai ainakin raolleen ja näin vettä pääsee puhelimen sisään niistäkin.Eli jos puhelimesi on tipahtanut veteen tai muuten kastunut, toimi välittömästi näiden ohjeiden mukaan:Mitä pidempään puhelimesi ehtii lojua vedessä/kosteudessa, sitä varmemmin se ehtii imeä itseensä kosteutta. Kosteus taas voi tuhota puhelimen sisuskaluja. Joten ei kannata pohtia mitä tehdä, jos puhelin tipahtaa vaikkapa laiturin nokasta veteen - perään vain ja hakemaan puhelin.Vaikka puhelin ehtisi olla tuntejakin veden varassa, sen saattaa silti pystyä vielä pelastamaan. Mutta mitä lyhyemmän ajan puhelin lojuu vedessä, sen parempi.Vesi ja sähkö ovat yhdistelmä, joka ei toimi yhdessä lainkaan, sillä vesi johtaa sähköä ja saattaa sen vuoksi tuhota puhelimen sisuskaluja. Joten sammuta puhelin välittömästi.Jos puhelin on jo sammunut, älä yritä käynnistää sitä uudestaan tarkistaaksesi toimiiko se! Älä myöskään yritä sammuttamisen jälkeen kytkeä puhelinta uudestaan päälle, edes viestiäksesi että puhelin ei nyt toimi. Käytä ennemmin vaikkapa kaverin puhelinta kertoaksesi asiasta eteenpäin.Vesi on pahasta, mutta suolainen merivesi on paljon pahempi asia. Niin uskomattomalta kuin ohje kuuluukin, tulee meriveteen tippunut puhelin huuhdella pikaisesti puhtaalla juomavedellä. Eli jos käytössä on vesihana, pistä puhelin hanan alle ja huuhtele se läpikotaisin, mutta nopeasti.Jos vesihanaa ei ole saatavilla, roiskuttele puhelimen päälle juomavettä.Suolainen vesi syövyttää materiaaleja ja tuhoaa mm. puhelimen piirilevyjä, siksi tämä vaihe kannattaa muistaa.Jos käytössäsi on puhelimen suojakotelo, poista puhelin suojakotelon sisältä.Samoin, jos puhelimesi onsellainen, josta saa akun irti, poista akku ja takakansi.Nyt, pyri kuivaamaan kaikki näkösällä oleva kosteus esimerkiksi kuivalla talouspaperilla. Eli muista kurkistaa myös latausliittimen ja kuulokeliitännän sisään ja kokeile saisitko kuivattua niitäkin pienellä palalla paperia tai vaikkapa korvatopsyllä.Kuivaa päällisin puolin puhelimesi perusteellisesti, jotta kosteutta olisi ainakin pinnoilla mahdollisimman vähän.Avaa nyt SIM-kortin luukku ja poista SIM-kortti. Pistä SIM-kortti hyvään talteen, jotta löydät sen vielä projektin lopuksi. Jätä SIM-paikan luukku auki ja pistä myös luukun kansi talteen johonkin, josta sen myöhemmin vielä löydät.Tässä kohti on kaksi vaihtoehtoa: joko käytät kuivaa riisiätai sitten sinulla sattuu lojumaan nurkissa-pusseja. Silica gel-pusseja tulee lähes kaikkien elektronisten laitteiden ja mm. kenkien mukana. Ne ovat vaarallisia ja siksi ne tuleekin yleensä heitettyä roskiin, mutta jos niitä on jostain syystä jäänyt nurkkiin, hieno homma!Silica gel toimii siis kosteutta imevänä aineena, kuten riisikin.Nyt, täytä tiivis muovipussi joko kuivalla riisillä taisilica gel -puuseilla. Kääri puhelin nyt talouspaperiin, jotta riisistä irtoava pöly ei menisi puhelimen latausliittimiin tai kuulokeliittimiin.Sujauta puhelin, talouspaperiin käärittynä, pussiin sisään ja sulje pussi, koska riisiimevät kosteutta ympäristöstään. Jos pussi on ilmatiivis, imee riisi kosteuden pois puhelimesta. Mutta jos pussi ei ole ilmatiivis, imee riisi kosteutta lähinnä huoneilmasta, jossa sitä väistämättä aina on.Kosteus ei maagisesti imeydy kuivattavaan ainesosaan salamannopeasti, vaan se vaatii aikaa. Eli nyt pitäisi malttaa pitää puhelin siinä riisillätäytetyssä pussissa ainakin 48 tunnin ajan, jotta kosteus ehtii imeytyä aivan puhelimen sisältäkin asti.. Kuivausprosessi alkaa tavallaan alusta, jos menet kurkkaamaan pussin sisään kesken kuivatuksen. Eli jos kurkkasit pussin sisälle avaten sen, joudut vaihtamaan riisit ja aloittamaan homman uudelleen alusta.Nyt, kun pussiin sulkemisesta on kulunut tuo maaginen 48 tuntia, voit kaivaa puhelimen riisipussista ulos.Puhdista puhelin riisipölystä - muista tarkistaa myös latausliittimen ja kuulokeliittimen aukot pölyn varalta. Liitä SIM-korttitakaisin puhelimeen ja voit kokeilla käynnistää puhelimen.Testaa puhelimen toimintaa monin eri tavoin:Jos mikä tahansa toiminta vaikuttaa vähänkään epäilyttävältä, vie puhelin huoltoon. Kannattaa myös varmistaa vakuutusyhtiöltäsi korvaako kotivakuutuksesi puhelimen huoltoa vesivahinkojen tapauksessa. Jos näin on, toimi heidän ohjeidensa mukaan ja vie puhelin vakuutusyhtiösi suosittelemaan huoltoon.Jos vakuutusyhtiö ei korvaa huoltoa, ota yhteyttä paikallisiin huoltoliikkeisiin ja suosi ainoastaan valmistajan valtuuttamia, virallisia huoltoliikkeitä, jotta puhelimesi takuu säilyisi. Huomattavaa on, että takuu ei kata vesivahingoista johtuvia ongelmia, mutta se voi olla voimassa muilta osin, jos huollatat puhelimesi oikeaoppisesti. Takuuehdoista kannattaa kysellä suoraan maahantuojalta.Jos olet merellä/vesillä puhelimen kanssa, kannattaa puhelin sulkea aina minigrip-pussiin, jonka saa tiiviisti suljettua. Eli aina, kun et käytä puhelinta, sulje se takaisin vesitiiviiseen pussiin. Näin puhelimen loiskahtaessa veteen, ainoa ongelma on saada se ongittua pois vedestä ja tämän oppaan käyttöä ei jatkossa enää tarvita.Useille puhelimille on myynnissä myös vesitiiviitä suojakoteloita, joiden läpi puhelinta voi käyttää. Tällaiseen sijoittaminen voi olla hyvinkin fiksu idea, jos oleilet paljon veden äärellä esimerkiksi harrastuksen puitteissa.Ja jatkossa kun ostat elektroniikkaa, kenkiä, jne jemmaa ne mukana tulevat pienet silica-pussit johonkin paikkaan, josta lapset tai lemmikkieläimet eivät niitä löydä. Ne ovat riisiäkin tehokkaampia, kosteutta imeviä rakeita.