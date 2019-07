Asusin uusi pelipuhelin paljastui kiinalaisviranomaisen toimesta

Pelipuhelimet ovat olleet sitten 2017 julkaistun Razer Phonen myötä tuleva trendi, ja tänäkin vuonna tulossa on vielä uusia pelipuhelimia, vaikka Razerin tuotoksista ei ole tietoa.Yksi, joka on vahvistunut jo aiemmin, on Asus ROG Phone 2. Kyseisen laitteen nimittäin on jo kerrottu sisältävän uuden Snapdragon-huippupiirin . Samainen piiri ei päädy tietojen mukaan edes Samsung huippumalli Note10:een, joten tehossa ROG Phone 2 vaikuttaa päihittävän tämän vuoden tavanomaiset huippupuhelimet.Snapdragon 855+ -piirillä varustettu ROG Phone 2 on nyt paljastunut myös kiinalaisviranomaisten toimesta. Kiinan televiranomainen TENAA on saanut laitteen käsiinsä ja on julkaissut dokumentteja, joista paljastuu hieman uutuuslaitteesta.TENAA on julkaissut muutaman kuvan, joissa ROG Phone 2 näyttää kovasti edeltäjältä. Takana ovat pelilaitteista tutut väritykset, kaksoiskamera tarjoaa tutun terävän kulmikkaan muotoilun ja viilennykseen käytetään jälleen kuparia.Sormenjälkilukijaa ei tosin enää näy takana, joka tarkoittanee, että se on lienee sisällytetty näyttöön. Näyttö on muutenkin taattua pelaajille suunnattua laatua, sillä se tarjoaa 120 hertsin virkistystaajuuden 6.59 tuuman koossa.Akkua laitteessa on peräti 5800 milliampeerituntia, jonka pitäisi riittää melko kivasti pelaamiseen.Jäämme odottamaan julkaisua, joka tapahtunee aivan piakkoin.