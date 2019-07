WhatsAppin käyttöön ei tarvita älypuhelinta – Julkaistiin nyt peruspuhelimillekin

Jos sinua on himottanut HMD Globalin julkaisemat retropuhelimet, kuten Nokia 8110:n moderni remake-versio, niin nyt sinulla on ainakin yksi tekosyy vähemmän olla hankkimatta sellaista. Puhelimessa käytetty KaiOS-käyttöjärjestelmälle on nimittäin julkaistu WhatsApp-pikaviestisovellus.



KaiStore-sovelluskaupassa julkaistu sovellus toimii niin 512 kuin 256 megatavun keskusmuistilla varustetuissa puhelimissa. Kuluvasta vuosineljänneksestä alkaen WhatsApp aiotaan esiasentaa kaikkiin uusiin KaiOS-pohjaisiin puhelimiin, mikä lisännee tuntuvasti edullisten peruspuhelimien kysyntää esimerkiksi Intiassa ja Kaakkois-Aasiassa.

Nokia 8110:sta on löytynyt WhatsApp viime huhtikuusta alkaen, mutta se on asennettu vain Intiassa myytäviin puhelimiin. Muita KaiOS-pohjaisia puhelimia ovat Cat B35, Doro 7060, JioPhone, JioPhone 2, MTN Smart ja Orange Sanza.