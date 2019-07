Google lisää uutuuspuhelimiinsa tutkan sekä iPhoneista tutun ominaisuuden

on ottanut-puhelimien kohdalla poikkeuksellisen avoimen tiedotuslinjan, sillä yhtiö on julkaissut puhelimesta melko paljastavia kiusoittelukuvia sekä nyt videon, jossa esitellään puhelimen sisältämiä uusia ominaisuuksia.Videon perusteella Google on lisäämässä uusiin puhelimiinsa Face Unlock -nimisen toiminnon, jonka avulla puhelimen omistaja voi avata laitteen lukituksen omilla kasvoillaan. Toiminto on käytännössä suora vastine iPhoneissa jo muutaman vuoden ajan käytössä olleelle Face ID:lle. Face Unlockin taustalta löytyy samankaltainen sensoririvistö kuin Applen Face ID:n taustaltakin.Pixel 4 -puhelimiin on lisäksi tulossa tutka , jonka avulla käyttäjä voi ohjata puhelinta koskematta siihen lainkaan. Motion Sense -nimisen toiminnon avulla puhelimen voi hiljentää tai musiikkikappaleiden yli voi hypätä pelkän käden heilautuksen avulla.