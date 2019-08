Fossil julkaisi uuden Android Wear -älykellon, jossa käytetään Snapdragon Wear 3100 prosessoria

Uuden älykellon nimi oneli viidennen sukupolven-älykellosta on kyse. Kello sisältää muun muassa yhden gigatavun verran keskusmuistia, jonka avulla Wear OS -käyttöjärjestelmä pitäisi pyöriä sulavasti.Kooltaan se on 44 mm ja sisältää 1,3" AMOLED -näytön. Älykellosta löytyy mikrofoni, kaiutin, GPS, NFC ja sykemittari. Tallennustilaa on 8 gigatavua, keskusmuistia on 1 gigatavu ja käyttöjärjestelmänä toimii Googlen Wear OS. Kellon luvataan toimivan Android-puhelimien lisäksi iOS-laitteiden kanssa.Uudessa älykellossa käytetään Qualcomm Snapdragon Wear 3100 -suoritinta, jota ei kovin monesta älykellosta vielä löydy.Älykellon hihna on vaihdettavissa. Fossil tarjoaa useita älykellon ohjelmistossa hyvän valikoiman erilaisia kellotauluja.Kellon runko on ruostumatonta terästä ja on rakenteeltaan vedenkestävä eli sitä voi pitää yllään vaikkapa suihkussa. Kellon kyljestä löytyy kolme painiketta, joista yhdellä ohjataan käyttöjärjestelmää. Kaksi muuta painiketta voi valita avaamaan tietyn sovelluksen, kuten Google Fitin.Akusta pitäisi riittää virtaa vähintään vuorokauden käyttöön ja sisältää erilaisia Fossilin virransäästötiloja. Akku ladataan mukana tulevalla USB-laturilla.Älykellon mikrofonin ja kaiuttimen avulla voi tehdä puheluita, kun kello on yhteydessä Android-puhelimen kanssa. Ominaisuus on ilmeisesti tulossa myöhemmin iPhonelle. Google Assistantille voi esittää kysymyksiä ja kaiuttimen ansiosta ne voi kuullu suoraan ranteesta. Kaiuttimen ansiosta älykellolla voi kuunnella esimerkiksi musiikkia.GPS:n avulla voi seurata esimerkiksi kävelymatkan pituutta ja sykemittari mittaa sykkeen automaattisesti ranteesta, kun urheilet.Virallista hintaa Suomessa ei ole tiedossa, mutta todennäköisesti se on 299 euroa. Hinta on kuitenkin vähemmän kuin uudella Samsung Galaxy Watch Active 2 -älykellolla. Lisätietoja Fossil Gen 5 älykellosta saa Fossilin sivuilta