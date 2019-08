Vielä pari vuotta sitten Applelle naurettiin – Nyt Samsungin oli pakko poistaa pilkkavideot

Android-merkit ovat iät ja ajat tykänneet mollata iPhonen ominaisuuksilla tai design-ratkaisuilla, mutta melko usein samat brändit ovat lopulta itsekin päätyneet samaan ratkaisuun. Mollauksella saadaan hetkeksi ainakin hyvät naurut, mutta vastapuoli voi nauraa sitten makeammin myöhemmin.Näin on käynyt nyt esimerkiksi Samsungin kohdalla. Yhtiö pilkkasi Applea kun se jätti uusista iPhone-malleista 3,5 millimetrin audio-paikan kokonaan pois. Valinta aiheutti paljon kohua, mistä Samsung tietysti yritti hyötyä. Samsung on iPhone 7:n julkaisun jälkeen muistuttanut mainoksissaan tasaiseen tahtiin iPhoneista puuttuvista audiopaikoista.Nyt Samsung julkaisi Galaxy Note10:n, josta ei löydy myöskään 3,5 millimetrin audiopaikkaa. Pilkka näyttäisi siis nyt osuvan Samsungin omaan nilkkaan. Business Insider huomasi myös sen, että Samsung on poistanut vanhat pilkkamainokset kokonaan YouTubesta.