Samsung julkaisi edullisen Galaxy A10s puhelimen: 4000 mAh akku, 6.2" näyttö, sormenjälkilukija

Samsungin edullinenpuhelin saa jatkoa. Uuden puhelimen nimi on. Galaxy A10s sisältää edeltäjäänsä verrattuna esimerkiksi isomman akun ja paremmat kamerat. Hinta pysynee alle 200 eurossa.Tämä puhelin saattaa olla erinomainen vaihtoehto, jos etsit edullista puhelinta ja tykkäät Samsungista.Samsung Galaxy A10s:n sisälle on saatu mahtumaan 4000 milliampeeritunnin akku (3400 mAh akku Galaxy A10:ssa), josta todennäköisesti riittää virtaa enemmän kuin päiväksi. Tietenkin kesto riippuu käytöstä, mutta Samsung lupaa akun kestävän päivän ajan esimerkiksi pelaamista ja videoiden katselua.Videoiden katselu ja pelaaminen tapahtuu 6.2 tuuman Infinity-V -näytöllä, jonka resoluutio on 720 x 1520 pikseliä eli HD+. Infinity-V tarkoittaa, että puhelimen näytössä on pieni lovi 8 megapikselin etukameraa varten. Etukamera tukee kasvojentunnistusta.Kasvojentunnistuksen lisäksi puhelimen lukituksen avaus onnistuu nyt myös sormenjälkilukijalla, joka on laitteen takana. Takana sijaitsevat myös kaksi kameraa. Kameroiden osalta on siis tullut hieman parannusta Galaxy A10 verrattuna.Galaxy A10s sisältää 2 gigatavua käyttömuistia ja 32 gigatavua sisäistä tallennustilaa, jota voi lisätä muistikortilla. Käyttöjärjestelmänä toimii Android 9 Pie ja sen päällä pyörii tietenkin Samsungin oma One UI -käyttöliittymä.Puhelimet mitat ovat: 156.9 x 75.8 x 7.8 mm ja painoa on 168 grammaa. Värivaihtoehtoina ovat musta, sininen, vihreä ja punainen.Puhelimen hinta ei ole vielä tiedossa tai saatavuus. Samsung Galaxy A10 puhelimen hinta on vaihdellut 99 - 159 euron välillä ja Samsungilta löytyy myös Galaxy A20e 199 euron hinnalla, joten uutuuden hinta on todennäköisesti alle 200 euroa.Hinnan puolesta Samsung Galaxy A10s tulee kilpailemaan muun muassa Nokia 4.2 ja Huawei P Smart 2019 puhelimien kanssa.