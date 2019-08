Uusissa iPhoneissa samanlaiset näytöt kuin Galaxyissä?

Korealaisen The Elec -verkkojulkaisun tietojen mukaan Apple aikoisi käyttää uuden sukupolven iPhonien näytöissä samoja materiaaleja kuin mitä Samsung käyttää Galaxy S10:ssä ja Galaxy Note10:ssä. Näiden tietojen valossa Galaxyjen ja iPhonien välinen ero näytön laadun osalta jäisi siis melko vähäiseksi.Julkaisun mukaan vielä iPhone XS:n kohdalla Apple käytti Samsungin omien puhelimien näytöistä poikkeavia materiaaleja, mutta on nyt siirtymässä samoihin komponentteihin. Samsung valmistanee suurimman osan iPhonien OLED-näytöistä, vaikka esimerkiksi myös LG on saamassa myös tilauksia.Kesällä liikkuneiden tietojen mukaan iPhonien heikentyneen myynnin takia Apple ei olisi onnistunut täyttämään sopimusehdoissa määritettyjä lupauksia näyttötilusten määrien suhteen, minkä takia Apple joutui maksamaan peräti 600 miljoonan dollarin sopimussakot Samsungille. Voi olla, että tämä seikka on vaikuttanut Applen valintoihin uusien näyttöjen kohdalla.