Huawei on saamassa Yhdysvalloilta uuden 90 vuorokauden lisäajan

Toukokuussasai kuulla huonoja uutisia, kun Yhdysvallat ilmoitti lisäävänsä yhtiön mustalle listalle, minkä seurauksena yhdysvaltalaiset yhtiöt eivät saa enää tehdä yhteistyötä Huawein kanssa. Pientä helpotusta Huawei kuitenkin sai Yhdysvalloilta kun sille myönnettiin 90 vuorokauden siirtymäaika ennen kuin pakotteet astuvat voimaan täysimääräisesti.Mustalle listalle joutuminen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Huawei ei voi tehdä Googlen kanssa yhteistyötä Android-käyttöjärjestelmän parissa. Lisäksi Huawei ei pääse käyttämään älypuhelinpiireissä yleisesti käytettyä ARM-suoritinarkkitehtuuria. Huawein jatkoajan on määrä loppua tänään, mutta Reutersin tietojen mukaan Yhdysvallat on pidentämässä jatkoaikaa vielä 90 vuorokaudella.Jatkoajan puitteissa Huaweille annetaan mahdollisuus ylläpitää Yhdysvaltoihin rakennettuja matkapuhelinverkkoja. Lisäksi Huawei pystyy toimittamaan ohjelmistopäivityksiä Huawein puhelimien omistajille. Huawei-pakotteiden taustalla on virallisesti Yhdysvaltojen pelko siitä, että Kiina käyttää yhtiötä vakoilemiseen. Käytännössä Huawei-kysymyksestä on tullut osa Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppasotaa.