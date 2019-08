Supercell paljastaa tänään uuden pelin – Onko tässä aineksia uuteen hittiin?

Supercellin pelikehitys ei toimi millään liukuhihnaperiaatteella, vaan julkaistavaksi kelpaavia pelejä kehitetään rauhassa ja vain parhaimpiin peleihin yhtiö aikoo satsata markkinointiresursseja. Suomalaisyhtiö aikoo kuitenkin paljastaa uuden pelin jo tänään.



Tänään kello 11.00 Suomen aikaa paljastettavan pelin nimi tulee olemaan Rush Wars, mutta paljoa muuta siitä ei vielä tiedetä. Supercell nostatti soft-lanseerausta varten hypeä sosiaalisessa mediassa ja laajemman huomion herättämiseksi, yhtiö on värvännyt myös tubettajia testaamaan peliä. Tällä hetkellä vain viisi peliä on saanut Supercelliltä vihreeä valoa julkaisua varten: Hay Day, Clash of Clans, Boom Beach, Clash Royale ja tuoreimpana lisäyksenä Brawl Stars.



Soft-lanseerauksen tarkoituksena on testata pelin vastaanottoa ja selvittää millainen potentiaali varsinaisella julkaisulla on. Tietojen avulla Supercell voi päätellä, että kannattaako pelin markkinointiin uhrata euroja ja aikaa.



Rush Wars -pelin esittelyn näkee alla olevasta upotteesta kello 11.00.