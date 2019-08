Applelta uusi menettelytapa Sirin yksityisyyskohun jälkeen

Apple joutui melkoiseen ryöpytykseen, kun selvisi , että sen työntekijät kuuntelevat Siri-keskusteluja käyttäjien tietämättä.Työntekijät "arvostelivat" kanssakäymisiä Sirin kanssa, jonka tarkoituksena on määrittää, onko Siri kuullut käskyt oikein.Tietysti Applen mukaan kyseessä oli täysin vilpitön konsti, jolla pyrittiin vain parantamaan Sirin toimivuutta, mutta yhtiössä samalla tajuttiin, ettei se anna hyvää kuvaa Apple-käyttäjien yksityisyydestä.Tänään Apple on julkaissut lausunnon, jossa selvitetään tilannetta ja kerrotaan miten toimet jatkuvat. Tietysti julkaisu on täynnä korulauseita ja yhtiö pyrkii vakuuttamaan, että yksityisyys otetaan tosissaan.Lopussa kuitenkin kerrotaan myös todellisista muutoksista. Arvosteluksi kutsuttu toimintatapa on nyt toistaseksi pysäytetty ja ihmiset eivät kuule käskyjä tällä hetkellä.Myöhemmin syksyllä päivitysten tullessa Apple kuitenkin jatkaa toimintaa yhden tärkeän poikkeuksen myötä.Oletuksena Apple ei enää säilytä äänitiedostoja manuaalista tarkastelua varten. Mikäli kuitenkin haluaa auttaa Applea, niin omiin käskyihin voi antaa Applelle pääsyn.Ohjelmaan liittymisen voi perua milloin vain ja Apple lupaa, ettei keskusteluja kuule kukaan Applen työntekijöiden ulkopuolella. Lisäksi yhtiö lupaa poistaa vahinkoaktivointien johdosta nauhoitetut äänitiedostot parhaansa mukaan.