Liki 400 miljoonan latauksen Android-sovelluksesta paljastui vakava haittaohjelma

Googlen sovelluskauppa on vuosien saatossa parantunut huomattavasti sen alkuajoista, jolloin paitsi heikkojen tuotosten niin haittaohjelmien löytyminen kaupasta oli melkoisen tavanomaista.Ajoittain sovelluskauppaan kuitenkin pääsee vieläkin sovelluksia, joiden tarkoitusperät ovat esiteltyjä synkemmät. Useimmiten ne kuitenkin poistetaan vikkelästi, ja vahingot jäävät siten pieniksi.Nyt on kuitenkin paljastunut tapaus, joka on suuruusluokassaan harvinainen. Tietoturvayhtiö Kasperskyn on paljastanut , että suosistusta CamScanner sovelluksesta on löytynyt haittaohjelma.Peräti 400 miljoonan latauksen saavuttanut sovellus käytti mainoskirjastoja hyväkseen, jonka avulla se pahimmillaan onnistui liittymään käyttäjän nimissä maksullisiin palveluihin.Google on sittemmin poistanut sovelluksen Google Playstä, vaikka Kasperskyn mukaan sovelluksen viimeisimmistä versioista haittaohjelma on poistettu.CamScannerillä oli yli 380 miljoonaa latauskertaa yli 200 maassa ja sitä oli arvosteltu Google Playssä 1,8 miljoonaa kertaa keskimääräisellä arvosanalla 4,6.Sovellus löytyy edelleen App Storesta , jossa sillä on 4,8 tähden saldo. Se on 16. sijalla kategoriassa Tuottavuus (Productivity). Tässä vaiheessa ei ole tietoa iOS-sovelluksessa olevista ongelmista.