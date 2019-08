Google-työntekijät paljastivat mikä Android 10:n herkullinen Q:lla alkava nimi olisi ollut

Google kertoi hiljattain hieman yllättäen , että Android 10 ei saa lainkaan jälkiruokaan viittaavaa lisänimeä, vaan uusi käyttöjärjestelmäversio tunnetaan virallisesti vain nimellä Android 10.Vuosien saatossa niin mediassa kuin varmasti kaveripiireissä ja Android-yhteisöissä on kilpaa arvailtu Googlen mobiilikäyttöjärjestelmän herkullista ja aakkosjärjestyksen mukaista lisänimeä. Tällä kertaa odotettiin Android Q:n lisänimeä, mutta jäimme ilman.Jotkut ovat arvelleet, että jälkiruokanimi poistettiin koska Q:lla alkava jälkiruoka oli niin vaikea keksiä. Googlen työntekijät ovat kuitenkin paljastaneet All About Android -podcastissa, että nimi oli jo valittu, kertoo Android Central Googlen Dave Burke ja Dan Sandler kertoivat, että valinta olisi ollut brittiherkku Queen Cake. Muitakin vaihtoehtoja olisi ollut, sillä sisäisessä käytössä on ollut myös Quince Tart.Kehittäjätiimeissä herkkunimien käyttö jatkuu, mutta julkisesti Google on halunnut uuden alun, josta eteenpäin rakennetaan kenties enemmän vakavastiotettavaa brändiä.