Google luopuu herkuista, seuraava Android on pelkkä kymppi

Googlen mobiilikäyttöjärjestelmä pääsi jo viime vuonna kymmenen vuoden ikään ja tuon vuosikymmenen aikana olemme oppineet tuntemaan käyttöjärjestelmäversiot erityisesti herkullisten lisänimien avulla.Nyt yhdentenätoista ja Androidin kymmenennen täyden version vuotena yhtiö on kuitenkin päättänyt muuttaa nimeämismenetelmää. Vähintään alkuvuodesta asti on jo pohdittu uutta herkkuun viittaavaa ja Q:lla alkavaa englanninkielistä nimeä tulevalla Android-versiolle, mutta täysin turhaan.Google onkin päättänyt, että herkut jätetään unholaan ja seuraava Android, ja tulevat sen jälkeen, tunnetaan vain versionumerostaan. Android Q onkin siis vain Android 10.Vaikka tämä saattaa kuulostaa harmilliselta niille, jotka ovat tottuneet nimittämään käyttöjärjestelmäversioita jälkiruokanimillä ja pohtimaan aina tulevaa herkullista versionimeä, niin kaikkiaan se varmaankin selventää Androidin versiointia.Numero kertoo progressiosta paremmin ja on käännettävissä myös helpommin, vaikka varmasti hieman tylsältä lisänimien jälkeen vaikuttaakin.Google on myös julkaissut uuden Android-logon (alla), jonka lisäksi yhtiö paljasti, että päämajan eteen tullaan pystyttämään myös Android 10:lle oma patsas, vaikka se ei jälkiruokaa sisälläkään.