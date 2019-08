Huawein uutuuksista puuttuvat tutut sovellukset – Mistä lataat jatkossa sovellukset?

sai toukokuussa iskun päin kasvoja, kun Yhdysvallat ilmoitti lisäävänsä yhtiön mustalle listalle, minkä seurauksena yhdysvaltalaisten yhtiöiden mahdollisuus tehdä kauppaa kiinalaisjätin kanssa estyy. Kansallisen turvallisuuden takia Huaweille annettiin kuitenkin 90 vuorokauden siirtymäaika, jota jatkettiin uudelleen 19. elokuuta.Mustalle listalle joutumisen takia Huawei ei voi tehdä esimerkiksi yhteistyötä Googlen kanssa, minkä takia Huawei ei voi myöskään käyttää Googlen sovelluksia omissa puhelimissaan. Google on nyt selventänyt tilannetta toteamalla, että siirtymäaikojen pidennyksistä huolimatta Huawei ei voi ladata uusiin puhelimiin Googlen sovelluksia. Toisin sanoen Huawein Mate 30:ssä ei voida käyttää Google-palveluita Syyskuun 18. päivänä julkaistavissa Mate 30- ja Mate 30 Pro -puhelimissa on kuitenkin Android-käyttöjärjestelmä. Jää nähtäväksi millä sovelluskaupalla Huawei on päättänyt korvata Google Playn.