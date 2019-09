Google aloitti Android 10 -päivitysten jakelun

Kesän rankka testijakso on nyt vihdoin takanapäin, sillä-käyttöjärjestelmäpäivityksen jakelun yhtiön omille Pixel-puhelimille. Muiden merkkien kohdalla päivityksen julkaisussa voi kulua viikkoja tai kuukausia.Android 10 on yhteensopiva kaikkien Pixel-puhelimien kanssa, joten myös kolme vuotta vanha alkuperäismallikin päivittyy siihen. Google kertoo kyllä myös tekevänsä tiivistä yhteistyötä sen kumppaneiden kanssa, jotta Android 10 saadaan julkaistua tämän vuoden puolella myös niiden laitteisiin.Uutta Android 10:ssä on esimerkiksi tuki tummalle teemalle eli niin sanotulle dark modelle, joka muuntaa koko käyttöliittymän värityksen tummaksi. Tavoitteena on vähentää silmiin kohdistuvaa rasitusta, minkä lisäksi se vähentää virrankulutusta OLED-näyttöisissä laitteissa. Google aikoo lisätä tuen tummalle teemalle myös omiin sovelluksiinsa. Esimerkkiä noudattavat todennäköisesti monet muutkin sovelluskehittäjät.Android 10 sisältää lukuisan määrän pieniä muutoksia jokaisella saralla, esimerkiksi ilmoituskeskusta on parannettu tarjoamalla koneoppimiseen perustuvia toimintapainike-ehdotuksia Lisäksi käyttöjärjestelmästä löytyy uusi salausmenetelmä, joka parantaa suorituskykyä erityisesti niissä laitteissa, joissa ei ole lainkaan rautapohjaista kiihdytystä.