Android 10 -päivitykset - Mitkä puhelimet saavat Android 10 -päivityksen?

Android 10 -päivitykset

OnePlus

Nokia

Nokia 7.2

Nokia 6.2

Nokia 7.1 (lokakuu - joulukuu)

Nokia 8.1 (Päivitys julkaistu)

Nokia 9 PureView (lokakuu - joulukuu)

Nokia 6.1 (Q4 2019 - Q1 2020)

Nokia 6.1 Plus (Q4 2019 - Q1 2020)

Nokia 7 Plus (Q4 2019 - Q1 2020)

Nokia 2.2 (tammikuu - maaliskuu 2020)

Nokia 3.1 Plus (tammikuu - maaliskuu 2020)

Nokia 3.2 (tammikuu - maaliskuu 2020)

Nokia 4.2 (tammikuu - maaliskuu 2020)

Nokia 1 Plus (tammikuu - maaliskuu 2020)

Nokia 5.1 Plus (tammikuu - maaliskuu 2020)

Nokia 8 Sirocco (tammikuu - maaliskuu 2020)

Nokia 2.1 (huhtikuu - kesäkuu 2020)

Nokia 3.1 (huhtikuu - kesäkuu 2020)

Nokia 5.1 (huhtikuu - kesäkuu 2020)

Nokia 1 (huhtikuu - kesäkuu 2020)

Samsung

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10+

Samsung Galaxy Note9

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10 5G

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9 Plus

Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy A40

Huawei

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei P30 lite

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 Lite

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei P Smart 2019

Honor

Honor 20 Pro

Honor 20

Honor View 20

Honor 10

Honor 8X

Honor 9X

Sony

Xperia 1 (joulukuu 2019)

Xperia 5 (joulukuu 2019)

Xperia 10 (alkuvuosi 2020)

Xperia 10 Plus (alkuvuosi 2020)

Xperia XZ2 (alkuvuosi 2020)

Xperia XZ2 Compact (alkuvuosi 2020)

Xperia XZ2 Premium (alkuvuosi 2020)

Xperia XZ3 (alkuvuosi 2020)

Xiaomi

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Pro

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Mi A3

Xiaomi Mi A2

Xiaomi Mi A2 Lite

Motorola

Motorola One Macro

Motorola Moto G8 Plus

Motorola Moto E6 Play

Motorola One Action

Motorola One Zoom

Motorola One Vision

Motorola One

Asus

Asus ZenFone 6 (päivitys julkaistu)

Asus ROG Phone 2

Android 10 uudet ominaisuudet

Käyttöjärjestelmän laajuinen tumma tila

Paranneltu elenavigointi

Parempi yksityisyyden hallinta

Parempi hallinta sijainnin jakamisesta

Älykkäät vastaukset (smart reply)

Live tekstitykset (Live Caption)

Focus mode

Family Link

Googlen Android -käyttöjärjestelmä on edennyt Android 10 -versioon ja samalla yhtiö on päätti muuttaa nimeämismenetelmää eli lisänimi jätettiin pois Android 10 on nyt ollut saatavilla syyskuun alusta alkaen, kun Google aloitti päivityksen yrityksen omille Pixel-puhelimille Google on yrittänyt nopeuttaa Androidin päivitystahtia Project Treblen myötä , mutta päivittäminen vie edelleen hyvän tovin, vaikkakin tahti on parantunut.Hiljalleen Android 10 alkaa kuitenkin yleistyä ja tilanne parantua, kun puhelinvalmistajat saavat omat versionsa valmiiksi. Tämän myötä onkin hyvä aloittaa seuraamaan, että mitkä laitteet saavat Android 10 -käyttöjärjestelmäpäivityksen.Listaa päivitetään sen mukaan, kun tietoja valmistajien aikatauluista ja suunnitelmista saapuu.Listalla on lähinnä sellaisia puhelimia, jotka ovat tai ovat olleet myynnissä Suomessa.HMD Global on vahvistanut, että 17 Nokia-puhelinta saa Android 10 -päivityksen . Tietenkin myös uudet Nokiat, kuten Nokia 6.2 ja Nokia 7.2, saavat päivityksen.Samsung ei ole vielä virallisesti julkaissut tietoja yrityksen suunnitelmista päivityksien tai aikataulun suhteen.Näiden Samsungin puhelimien voidaan olettaa saavan Android 10 -päivityksen.Huawein puhelimet, jotka saavat Android 10 -käyttöjärjestelmäversion.Honorin puhelimet, jotka saavat Android 10 -version.Sony on vahvistanut Android 10 -käyttöjärjestelmän saapuvan kahdeksalle puhelimelle Xiaomi ei ole vielä virallisesti julkaissut tietoja yrityksen suunnitelmista päivityksien tai aikataulun suhteen.Näiden Xiaomin puhelimien voidaan olettaa saavan Android 10 -päivityksen.Motorola ei ole vielä virallisesti julkaissut tietoja yrityksen suunnitelmista päivityksien tai aikataulun suhteen.Näiden Motorolan puhelimien voidaan olettaa saavan Android 10 -päivityksen.Android 10 myötä puhelin saa lukuisia uusia sekä paranneltuja ominaisuuksia.Android 10:ssä panostetaan muun muassa parempaan yksityiseen hallintaan, sillä dataa voi hallita nyt helpommin.Sijainnin jakamisen hallinta on monipuolisempaa eli voit nyt hallita voiko jokin sovellus käyttää sijaintia koko ajan, sovelluksen ollessa käytössä tai ei ollenkaan. Android 10 myös muistuttaa, jos jokin sovellus käyttää sijaintia koko ajan.Muutamat valmistajat ovat lisänneet jo Android 9 myötä tumman tilan käyttöjärjestelmään, mutta Android 10:ssä se kuuluu nyt vakiovarustukseen. Lisäksi myös elenavigointia on paranneltu.Näiden lisäksi osa valmistajista lisää Android 10 -päivityksen myötä omia uusia uudistuksia.