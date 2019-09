Samsung integroi 5G:n Exynos 980:een – Luvassa parempaa akkukestoa 5G-puhelimiin

Samsung on esitellyt uuden 5G-modeemin sisältävän Exynos 980 -järjestelmäpiirin. Tähän mennessä 5G-puhelimissa on käytetty erillisiä modeemeja, mutta nyt markkinoille on hiljalleen tulossa integroiduilla modeemeilla varustettuja piirejä.



Exynos 980 tukee gigabitin latausnopeuksia 4G-verkossa ja 5G-verkossa 2,55 gigabitin nopeuksia (alle 6 GHz:n taajuuksilla). Suorittimesta löytyy myös tuki WiFi 6:lle (IEEE 802.11ax) sekä kaksi Cortex-A77-ydintä, kuusi Cortex-A55-ydintä ja Mali-G76-prosessori. Nykyisen muodin mukaisesti Exynos 980:stä löytyy myös tekoälylaskentaan tarkoitettu NPU-piiri, joka on edeltäjään verrattuna 2,7 kertaa nopeampi.



Integroidun modeemi tuo kaksi etua puhelimeen. Ensinnäkin se vapauttaa fyysistä tilaa puhelimen sisällä, joten laitteeseen on mahdollista sovittaa esimerkiksi isompi akku. Lisäksi integroitu modeemi vähentää virrankulutusta, joten akkukesto paranee tätäkin kautta verrattuna erilliseen modeemiin.