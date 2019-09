Asus VivoWatch SP fitnesskello osaa seurata sydämen toimintaa, veren happipitoisuutta ja sykettä

esitteli IFA-messuilla. VivoWatch SP ei ole varsinaisesti älykello, vaan se keskittyy lähinnä terveyden seuraamiseen. Kello osaa kuitenkin näyttää joitakin puhelimesta tulevia ilmoituksia. Kellosta löytyy sykemittari, ECG ja PPG -sensorit sekä sisäänrakennettu GPS.ECG-sensorilla seurataan sydämen sähköistä toimintaa ja sen avulla voidaan saada selville mahdollisia sydämen häiriöitä. Sensorin täytyy saada kuitenkin vielä sertifiointi, joka Asusin mukaan pitäisi tulla marraskuussa tai viimeistään tammikuussa VivoWatch SP osaa myös mitata verenpainetta sekä veren happipitoisuutta, joita käytetään esimerkiksi unen seurantaan. Näiden lisäksi kellossa on sisäänrakennettu GPS, sykemittari ja korkeusmittari. Näillä onnistuu matkan, nopeuden, keston, nopeuden ja korkeuden seuraaminen.Kaikki kerätty data yhdistetään Asus HealthConnect -sovellukseen, jonka saa ladattu puhelimelle. Sovellus antaa myös opastusta liikkumiseen.Rakenteeltaan kello on muovia ja sisältää yhden painikkeen kellon kyljessä. Asus lupaa kellolle jopa 14 päivän akun keston, mutta ilmeisesti GPS:n kanssa akku kestää noin 22 tuntia. Asus käyttää kellossa heijastavaa näyttöä (reflective display), joka kuluttaa vähän akkua. Näytön resoluutio on myös alhainen. Kello on vesitiivis 50 metriin asti.Hintaa tai saatavuutta ei paljastettu, mutta kellon odotetaan tulevan myyntiin tämän vuoden loppupuolella.Engadgetin nopea katsaus kelloon:Lue myös: