Päivän diili: Samsung Galaxy A20e 129 euroa ja Nokia 3.2 99 euroa

Samsungilta löytyy puhelimia käytännössä jokaisesta hintaluokasta. Varsinkin Samsungin edulliset puhelimet sekä keskihintaluokan puhelimet ovat viime aikoina käyneet hyvin kaupaksi. Samsungin Galaxy A-sarja hallitsi elokuun myydyimpien puhelimien listaa . Yksi näistä myydyimmistä puhelimista oli Samsung Galaxy A20e, joka on nyt tarjouksessa. Tarjouksessa on myös Nokia 3.2, joka tuli myyntiin kesäkuun aikana Samsung Galaxy A20e nyt 129 euroa . Tämä on alin hinta, jolla kyseistä puhelinta on myyty. Tarjous kuuluu DNA:n Pinkit Päivät -kampanjaan ja se on voimassa vain tänään (9.9.2019). Puhelimen värivaihtoehtoina ovat musta, valkoinen, koralli ja sininen. Tuotteen saatavuus on hyvä.Galaxy A20e tarjoaa 5,8 tuuman HD+ resoluution Infinity-V -näytön. Puhelimen leveys on hieman alle 70 mm, joten sen pitäisi sopia paremmin käytettäväksi yhdellä kädellä . Tallennustilaa on 32 gigatavua, jonka lisäys onnistuu muistikortilla. Käyttömuistia on 3 gigatavua ja suorituskyvystä on vastaamassa Exynos 7884 -kahdeksanydinprosessori. Virtaa antaa 3000 mAh akku.Gigantilla on tarjouksessa Nokia 3.2, jonka saa nyt 99 eurolla . Hintaopas hintavertailupalvelun mukaan tämä on myös alin hinta, jolla puhelinta on myyty. Tarjous on voimassa 15.9. asti ja saatavuus on hyvä.Nokia 3.2:n sisälle on saatu mahtumaan 4000 mAh akku, joka löytyy myös hiljattain julkaistusta Samsung Galaxy A10s puhelimesta . Näytön koko on 6,26 tuumaa ja sen resoluutio on HD+ -tasoa. Luurista löytyy vain 16 gigatavua sisäistä tallennustilaa, jota saa kuitenkin lisättyä muistikortilla. Keskusmuistia on 2 gigatavua. Nokia 3.2 käyttöjärjestelmä on tällä hetkellä Android 9 Pie, mutta puhelin tulee saamaan päivityksen Android 10 -versioon vuoden 2020 alussa Lue myös: