Vuotanut video paljastaa tulevan Pixelin uusimman kameraominaisuuden

Tulevan Pixel 4:n odotetaan pitävän sisällään melkoisen ison harppauksen kameraosastolla, ja se tarkoittaa tässä tapauksessa paitsi fyysisiä niin myös ohjelmistollisia ratkaisuja.Vahvistettujen tietojen mukaan (ml. oheinen virallinen kuva Pixel 4:stä) Pixeleihin tuodaan ensimmäistä kertaa takapaneeliin useampi kamera, joka muuttaa fyysistä puolta. Kameraohjelmisto paranee pienien uudistusten myötä, joita kuluttajat eivät välttämättä suoraan näe, muuta kuin parempilaatuisissa otoksissa.Tulossa on kuitenkin väitetysti myös uusia kuvausmoodeja, jotka mahdollistavat mm. erityisen vaikeasti kuvattavan tähtitaivaan kuvaamisen.Moodi on paljastunut aiemmin luotettavien vuotojen myötä, mutta nyt siitä on tarjolla todistusaineistoa jo videon muodossa. ProAndroid.com on julkaissut videon, jossa esitellään mykistettyä videota, jonka väitetään olevan Googlen virallinen mainos tulevalle Pixel 4 -puhelimelle. Siinä esiintyy paitsi uudella kameramoduulilla varustettu laite, niin myös juuri huhuttu tähtitaivaan kuvaaminen.Pixelin kameran uudistuneista moodeista huhutaan parantunutta Night Sight -ominaisuutta ja uutta Motion Mode -kuvausmoodia. Näistä kumpi tahansa voisi tuottaa parempia tähtitaivaskuvia, sillä tumman taivaan kuvaaminen vaatii pitkää paikallaanoloa.