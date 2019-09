Apple julkaisi uuden huippupuhelimen: iPhone 11 Pro

Applen tämän päivän pihvi oli esitteillä lopulta useiden palvelu- ja tuotejulkistusten jälkeen. Kyseessä on tietysti uusi huippupuhelin, joka kantaa nimeä iPhone 11 Pro.Pro-mallisto on Applen viime vuonna julkistamien iPhone XS -mallin seuraaja, ja siten yhtiön ykköslaite. Yhtiön mukaan Pro-lisänimi juontaa juurensa siitä, että se on laite, jota ammattilaiset haluavat käyttää.Näytöt laitteissa ovat viime vuodesta tutunkokoiset 5,8 tuuman (iPhone 11 Pro) ja 6,5 tuuman (iPhone 11 Pro Max) OLED-näytöt, mutta niitä on parannettu edeltäjistä.Apple kutsuu uutta näyttöä nimellä Super Retina XDR, ja sen mukaan se tarjoaa mm. paremman värientoiston ja kirkkauden.Sisuskaluista löytyy puolestaan iPhone 11 -mallin tavoin uusi Apple A13 Bionic -piiri, joka tarjoaa markkinoiden parasta suorituskykyä. Niin CPU, GPU kuin NPU:kin ovat yhtiön mukaan noin 20 prosenttia tehokkaampia samalla tarjoten parempaa virransäästöä.Tämä tarkoittaa, että iPhone Pro kestää neljä tuntia iPhone XS -mallia pidempään ja mukana toimitetaan nopeampi laturi, jonka ansiosta latausnopeuskin parempi suoraan laatikosta.Laitteen tärkein uudistus on kuitenkin uudet kamerat takana. Kameroita on tällä kertaa kolme kahden sijaan, ja niissä uusin on 120 asteen laajakulmakamera. Tämän lisäksi tarjolla ovat edelleen tutut 12 megapikselin normaali sekä telefotokamerat.Apple kertoi myös uudesta Deep Fusion -kuvausmetodista, joka ottaa peräti yhdeksän kuvaa ja yhdistää ne tekoälyn avulla yhdeksi supertarkaksi kuvaksi.Kaikki puhelimen neljä kameraa kuvaavat 4K-videokuvaa 60 kuvan sekuntinopeudella. Videokuvaus on myös parantunut uusien Kuvat-sovelluksen ominaisuuksien ansiosta.Halvemmasta iPhone 11:sta löytyvä Night Mode on myöskin tarjolla uudessa huippumallissa.Uusi iPhone 11 Pro saapuu myyntiin 20. syyskuuta 999 dollarin alkaen-hintaan ja Max-versiolla on hintaa satasen enemmän.