Menikö iPhone 11:n julkistus ohi? Näillä videoilla pääset kärryille

Tilaisuuden kooste

Apple esitteli eilen uuden sukupolven puhelimensa, iPhone 11:n, iPhone 11 Pron ja iPhone 11 Pro Maxin . Lisäksi eilisen kärkijulkistuksiin kuului viidennen sukupolven Apple Watch.Jos et jaksa kahlata nettiä päästäksesi jyvälle puhelimista ja kellosta, niin Apple on onneksi julkaissut tilaisuudessakin nähdyt esittelypätkät verkossa. Niiden kautta pääset nopeasti kärryille laitteiden tärkeimmistä teknisistä ominaisuuksista.Jos itse tilaisuus kiinnostaa, niin siitä on saatavilla yli puolentoista tunnin mittainen tallenne. Aamupalapöytään se voi olla turhan tuhti pakkaus katsottavaksi, mutta Apple on ladannut YouTubeen myös kahden minuutin mittaisen koosteen eilisestä tilaisuudesta. Sekin on katsottavissa alla.