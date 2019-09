iPhone 11:ssä saattaa olla salattu ominaisuus – Kytketty vain pois päältä

Uusista iPhoneista saattaa löytyä piilossa olevia toiminnallisuuksia, jotka saatetaan aktivoida vasta myöhemmin päivityksellä. Ainakin Apple-vuodoilla nimeä tehneen Sonny Dicksonin mukaan iPhone 11 -malliston puhelimissa on kaikki tarvittava rauta kaksisuuntaisen langattoman latauksen toteuttamiseen.Apple ei kuitenkaan ole puhunut tällaisesta toiminnosta lainkaan eikä se ole ilmeisesti tällä hetkellä lainkaan käytössä. Dicksonin mukaan ominaisuus on kytketty pois päältä ohjelmistollisesti, joten se voidaan myös aktivoida ohjelmistollisesti käyttöön. Voi olla, että Apple ei ole vielä testannut kaksisuuntaista latausta niin paljoa, että se olisi valmis tarjoamaan sitä iPhone 11:n omistajille.Ehkä ominaisuuden piti olla osa iPhone 11:n julkistusta, mutta testauksen tai muun syyn takia se päätettiin ottaa pois käytöstä. Jää nähtäväksi aktivoidaanko toiminto lähiaikoina.Ennakkoon Bloombergin Apple-toimittaja Mark Gurman ja analyytikko Ming-Chi Kuo kertoivat tiedoista, joiden mukaan kaksisuuntainen lataus olisi tulossa iPhone 11:een. Ominaisuus käytännössä mahdollistaa esimerkiksi AirPods-kuulokkeiden akun lataamisen puhelimella. Kaksisuuntainen langaton lataus löytyy jo uusimmista Android-puhelimista, esimerkiksi Galaxy S10:ssä on sellainen.