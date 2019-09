Vertaa tästä – Kumpi kannattaa ostaa, iPhone 11 vai iPhone 11 Pro?

Teknisten tietojen vertailu





Vertailussa

Apple iPhone 11

iPhone 11 Pro Mitat

150,9 x 75,7 x 8,3 mm

144,0 x 71,4 x 8,1 mm Paino

194 g

188 g Rakenne

Paneelit lasia, runko metallia

Paneelit lasia, runko metallia Käyttöjärjestelmä

iOS 13

iOS 13 Näyttö

6,1", 19,5:9, 828x1792 px, LCD

5,8", 19,5:9, 2436 x 1125 px, AMOLED RAM

?

? Tallennustila

64/128/256 Gt

64/256/512 Gt Kamera

2 x 12 MP, f/1.8 ja f/2,4, OIS (takana) ja 12 MP, f/2.2 (edessä)

3x12 MP, f/1.8, 2,0 ja 2,4, OIS ja 12 MP, f/2.2 (edessä) Biometrinen tunnistus

3D-kasvojentunnistus

3D-kasvojentunnistus Suoritin

A13 Bionic

A13 Bionic Akku (videon toisto)

17 h

18 h Hinta

878 €

1179 €

Tällä viikollapisti puhelinmallistonsa uusiksi ja kuluttajat ovat ennakkotilausten alettua rientäneet varaamaan itselleen omaa osuuttaan syksyn omenasadosta . Kolmesta uudesta puhelimesta kiistatta suosituimmaksi noussee iPhone 11 , mutta kalliimpi iPhone 11 Pro herättänee niin ikään kiinnostusta Kumpi puhelimista siis lopulta sopii juuri sinulle? Alla olevaan taulukkoon olemme koostaneet joukon puhelimien tärkeimmistä ominaisuuksista, joista ilmenee puhelimien yhtäläisyydet ja erot. Ominaisuuksiltaan hieman karsitumpi iPhone 11 on tietysti edullisempi kuin Pro-malli, mutta lisäominaisuudet eivät ole välttämättä sinulle hintansa väärtejä. Turha maksaa toiminnoista, joita ei puhelimeensa kaipaa.Puhelimien välillä on yksi selkeä ero, mitä ei voi paperilla vertailla. iPhone 11:stä on saatavilla paljon kirjavampi joukko eri värivaihtoehtoja. On keltaista, violettia, vihreää, mustaa, valkoista ja punaista. Pro-malleja taas myydään hillityimmissä väreissä, kuten keskiyönvihreänä, tähtiharmaana, hopeana ja kultaisena. iPhone 11:stä on saatavilla 64, 128 ja 256 gigatavun mallit, kun taas Pro-versioita myydään 64, 256 ja 512 gigatavun malleina. Eroa on myös kameroissa: iPhone 11:ssä on tavallinen laajakulmainen sekä ultralaajakulmainen kamera, kun taas zoomauksen saa vain iPhone 11 Prohon, jossa on edellä mainittujen lisäksi myös tele-kamera. iPhone 11:n hinnat lähtevät 829 eurosta , kun taas iPhone 11 Pron hinnat lähtevät kipuamaan ylöspäin 1179 eurosta