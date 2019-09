iPhone 11:n arvostelut julki – Nämä asiat keräävät kiitosta

iPhone 11:n ja iPhone 11 Pro -puhelimien salassapitosopimukset ovat selvästi päättyneet, sillä kansainväliset teknologiablogit ovat kilvan julkaisseet omat arvostelunsa puhelimista. Kolmen uutuuspuhelimen ennakkomyynti on jo alkanut ja saataville ne tulevat 20. syyskuuta. Puhelinmallien hinnat löytyvät täältä Arvosteluissa iPhone 11 on saanut kiitosta hyvästä kamerastaan, erinomisesta akkukestosta sekä hinnastaan. Engadgetin mukaan se on taas paras iPhone useimmille – sitä kehutaan niin hyväksi, että Pro-mallien ostamisessa ei ole välttämättä kovin paljoa järkeä. Applen uusien iPhonien ehkä yksi tärkeimmistä tämän vuoden myyntivalteista on Night Mode -kuvaustila, jolla saadaan aikaan hämärässäkin kirkkaita valokuvia. Vastaava toiminto löytyy esimerkiksi Googlen uusista Pixel-puhelimista ja Huawein lippulaivapuhelimista.Vaikka The Verge kehuukin iPhone 11:n akkukestoa erinomaiseksi, niin laturivalintoihin he eivät ole tyytyväisiä. iPhone 11:n mukana tulee nimittäin 5 watin laturi, minkä takia puhelimen akun lataus kestää oman aikansa. Pro-mallien mukana toimitetaan tehokkaampi 18 watin laturi. Kamera on kuitenkin parantunut sen verran iPhone XR:ään verrattuna, että iPhone 11 on hyvä valinta jos on puhelintaan päivittämässä.