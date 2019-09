Tässä ovat uusien iPhone-mallien Suomi-hinnat, kallein 1679 euroa!

Apple esitteli tänään kaikkiaan kolme uutta iPhone-puhelinta, joiden nimet varmasti saavat useimmat sekaisin. Uusi iPhone 11 on viimevuotisen edullisen iPhone XR -mallin seuraaja, jonka hinta alkaa 829 eurosta. Hinnat kasvavat aina euroa vaille tuhanteen suurimmalla 256 gigatavun tallennusmuistilla varustetussa versiossa.Puolestaan uusi iPhone 11 Pro on viime vuonna esiteltyjen väliversioina pidettyjen iPhone XS -mallien seuraaja. Tästä mallista on sekä normaalikokoinen (5,8") iPhone 11 Pro että suurikokoisempi (6,5") iPhone Pro Max.Näistä pienempi ja edullisempi on halvimmillaan 1179 euroa, ja tämän illan kallein iPhone, 512 gigatavun tallennustilalla varustettu iPhone 11 Pro Max, on käsittämättömän 1679 euron hintainen.Halvin iPhone 11 on saatavilla kuutena väriversiona (valkoinen, musta, keltainen, vihreä, violetti ja punainen) ja iPhone 11 Pro neljänä värinä (tähtiharmaa, hopea, keskiyönvihreä ja kulta).Alla kaikki Suomi-hinnat taulukkona.