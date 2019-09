Huaweilta uusi Android-lippulaiva – Kompensoiko rauta puutteellista softaa?

Huawei on nyt palannut älypuhelinareenoille esittelemällä Mate 30:n ja Mate 30 Pron. Yhtiö ei tietenkään ollut missään välissä pois markkinoilta, mutta Yhdysvaltojen asetettua Huawein mustalle listalle, on Huawein ratkaisuja odotettu kuin Kuuta nousevaa.



Ohjelmistojen osalta Huawei näyttää päätyneen siihen, että Google Play -palvelut on korvattu Huawein oman ekosysteemin ratkaisuilla. Tämä saattaa heikentää oleellisesti Huawein edellytyksiä pärjätä kilpailussa länsimaissa. Google Play -sovelluskauppaa on hankala korvata Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Kalliiksi tämä joka tapauksessa käy, sillä Huawei on päättänyt laittaa oman sovellusekosysteemin kehittämiseen kiinni miljardi dollaria.



Sekä Mate 30:ssä että Mate 30 Prossa on 7 nanometrin prosessilla valmistettu Kirin 990 -järjestelmäpiiri, joka kuuluu markkinoiden ensimmäisiin, jossa on sisäänrakennettu 5G-modeemi. Mate 30:ssä on kolme kameraa: ultralaajakulmainen, normaali ja tele-kamera (16, 40 ja 8 megapikseliä). Pro-mallissa kameroita löytyy neljä kappaletta, sillä edellä mainittujen lisäksi puhelimen takaa löytyy syvyysulottuvuutta aistiva kenno. Kameroista löytyy 40, 40 ja 8 megapikselin kennot.





Mate 30 Pron etupuolelta löytyy vuorostaan 32 megapikselin selfie-kamera sekä 3D-kamera. Erikoista etukamerajärjestelmässä on, että se pystyy aistimaan silmien asentoa. Tämän tiedon avulla näyttöä voidaan kääntää oikeaan suuntaan riippumatta puhelimen asennosta. Lisäksi puhelin piilottaa ilmoituksista yksityiskohtaiset tiedot, mikäli järjestelmä havaitsee näytön edessä useamman silmäparin.



Mate 30 Pron 4500 milliampeeritunnin akun luvataan kestävän rankassa käytössä 9,2 tuntia.



Huawei ei kertonut vielä koska Mate 30 tulee myyntiin, mutta Euroopassa kahdeksan gigatavua RAM-muistia ja 128 gigatavua tallennustilaa sisältävä versio maksa 799 euroa. Mate 30 Prosta joutuu vuorostaan maksamaan 1099 euroa (8 GB RAM, 256 GB tallennustilaa).5G-versio maksaa 1199 euroa ja Porche Design -malli maksaa hulppeat 2095 euroa (12 GB RAM, 512 GB tallennustilaa).