Galaxy Fold – 2000 euron puhelin ja näytön saa naarmuille kynnelläkin

Älä missaa uutisia – seuraa meitä:

Irvileuat saivat aikoinaan aihetta naurulle, kun Apple kiemurteli antennagate-skandaalin kanssa ja Steve Jobs selitteli uuden iPhonen heikentyvää matkapuhelinsignaalia käyttäjien väärällä otteella. Samsung on nyt myös hankalassa tilanteessa, sillä sen pitäisi saada jo kertaalleen myyntiin menossa ollut Galaxy Fold kauppoihin.



Keväällä kun Galaxy Foldin piti tulla kauppoihin, ilmeni ettei puhelimen näyttö ollut tarpeeksi kestävä kuluttajien käyttöön. Samsung joutui peruuttamaan lanseerauksen ja yhtiö on nyt kesän ajan ratkonut näytön kestävyyteen liittyviä ongelmia. Näyttää kuitenkin siltä, että näyttö on edelleen hyvin hauras, minkä takia Samsung on julkaissut kuluttajia opastavan videon, jossa kehotetaan markkinointilausein pitämään yli 2000 euron puhelimesta äärimmäisen hyvää huolta.



Näytön pinta on ilmeisesti niin herkkä, että jopa kynsi voi naarmuttaa sitä. Samsung ei suosittele käyttämään näyttösuojia puhelimen kanssa. On sanomattakin selvää, että pöly aiheuttaa tällaiselle pinnalle paljon enemmän harmia. Lisäksi näyttöä ei pitäisi painaa sormenpäälläkään liian kovaa. Näytön herkkyys tuli ilmi tubettaja JerryRigEverythingin tuoreesta videosta (katsottavissa alla).