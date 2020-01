Testissä Samsung Galaxy Fold: Hyvä idea, mutta entä käytännöllisyys?

Foldin edestä löytyy myös pienempi näyttö, jota voi käyttää yhdellä kädellä. Näyttö vain on ihan liian pieni minkäänlaiseen järkevään käyttöön. Ideana ja toteutuksena ensimmäinen Galaxy Fold on oikein mainio laite, mutta omalla kohdalla tämä pienehkö etunäyttö tekee Galaxy Foldin käytöstä epäkäytännöllistä.

Galaxy Foldissa on kaksi näyttöä, joista toinen on lasia ja toinen on taittuvan rakenteen takia muovimateriaalia.

Tämän isomman näytön kestävyys pidemmällä aikavälillä todennäköisesti mietityttää monia. Kolmen viikon aikana omassa käytössä isoon näyttöön ei ilmestynyt näkyviä jälkiä. Sama laite on erittäin todennäköisesti käynyt jo muutamilla muilla arvostelijoilla, joten ihan hyvältä näytön kestävyys vaikuttaa.

Käyttöönoton aikana näytölle ilmestyy tekstiä, jossa varoitetaan painamasta näyttöä liian kovaa. Fold ei myöskään ole veden- tai pölynkestävä, mutta ison näytön reunoille kuitenkin kertyy kohtuullisen helposti pölyä, joka saattaa muodostua ongelmaksi.

Testijakson aikana pihalla oli hieman pakkasta, joten laite joutui kokemaan hetkeksi kylmää ilmaa. Tämä ei kuitenkaan näyttänyt aiheuttavan sen suurempia ongelmia, mutta muovinen näyttö ei välttämättä tykkää taittelusta jähmettyneenä.

Laitteen sisältä löytyy akkua yhteensä 4380 milliampeeritunnin verran ja akunkesto osoittautuikin erittäin positiiviseksi, sillä laite kestää käyttöä helposti vähintään päivän verran.

Galaxy Foldia voidaan myös ladata langattomasti ja se tukee myös käänteistä langatonta latausta, joka on kätevä tapa ladata mukana tulleita Galaxy Buds -kuulokkeita.

Foldin näytölle ilmestyvän ilmoituksen mukaan on ihan ok, että käänteistä langatonta latausta käytetään siten, että Foldia voidaan pitää avattuna. Itse en kuitenkaan raaskinut laittaa Foldia naama edellä pöydälle.

Koska Fold on huippulaite, siitä löytyy myös useita laadukkaita kameroita. Yhteensä näitä on laitteessa kuusi kappaletta. Takana on kolme, etunäytön yläpuolella on yksi ja päänäytön näyttölovesta löytyy kaksi.

Kamerat ovat tuttua kauraa muista Samsungin vuoden 2019 huippuluureista eli Samsung Galaxy S10+ ja Galaxy Note10+ -puhelimista. Kannattaa siis katsoa nämä arvostelut läpi (Galaxy Note10+ -arvostelun kameraosio ja Galaxy S10+ -arvostelun kameraosio) mikäli kameroiden laatu kiinnostaa.