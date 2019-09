iPhone 11 Pro Maxin sisällä on mystinen johto

Kauppoihin eri puolilla maailmaa viime viikolla tulleet uuden sukupolven iPhonet ovat myös DIY-harrastajien suosioon nousseen iFixit-verkkosivuston kiikarissa. Sivusto on jo julkaissut purkuartikkelin, mistä ilmenee millaisia komponentteja puhelimeen on isketty kiinni ja millaisia ratkaisuja Apple on tehnyt puhelimen kokoonpanon suhteen. Puhelimien sisuksista löytyi paljon tuttua, mutta myös muutama yllättävä seikka. iPhone 11 Pro Maxin akussa on esimerkiksi kaksi erillistä liitintä, kun aiemmissa puhelimissa on riittänyt yksi liitin. Seikan on arveltu liittyvän jollakin tapaa kaksisuuntaiseen lataukseen, mikä olisi mahdollistanut esimerkiksi AirPods-kuulokkeiden lataamisen iPhonella langattomasti. Toinen vaihtoehto on, että liitin liittyy Applen uuteen akkudiagnostiikkan.iPhone 11 Pro Maxin sisuksista selvisi myös se, että Apple käyttää tämänkin vuoden iPhoneissa Intelin modeemeja, vaikka se keväällä tekikin sovinnon Qualcommin kanssa. Lisäksi puhelimesta näyttäisi löytyvän neljä gigatavua käyttömuistia ja akun kooksi varmistui 3969 milliampeerituntia.Apple ei loista tälläkään kertaa puhelimien korjattavuudessa, mutta saa kuitenkin iFixitiltä pisteet 6/10. Pisteitä paransi näytön ja akun vaihdon helppous, mutta samalla puhelimen lasiset kuoret heikentävät pisteitä. Mikäli puhelimen lasikuoret menevät rikki, joudutaan iFixitin mukaan vaihtamaan puhelimen kaikki komponentit uusiin.