Onko tässä älypuhelimien tulevaisuus? Koko puhelin kiedottu näyttöpaneeliin

Älypuhelimet elävät muotoilullisesti uutta murroskautta, kun merkki toisensa jälkeen kokeilee mitä mielikuvituksellisempia ratkaisuja erottautuakseen muista. Ensin tulivat lovelliset näytöt, sitten näytöt, jotka kietoutuvat etukameran ympärille. Nyt vuorossa näyttäisi olevan koko puhelimen ympärille kaartuva näyttö.



Xiaomi kokeilee uudessa Mi Mix Alpha puhelimessaan etu- ja takapuolen sekä kyljen kattavaa näyttöä, jonka ansiosta puhelimen screen-to-body-suhde on peräti 180 prosenttia. Puhelimen takapuolella on kyllä toisella pitkällä reunalla kaistale, johon on sijoitettu "kaikki ylimääräinen" kuten 108 megapikselin kamera. Vaikka kameran kennon tarkkuus kuulostaakin hurjalta, niin sillä on tarkoitus napata 27 megapikselin otoksia, jossa kuhunkin pikseliin on yhdistetty yhteensä neljän pikselin informaatio.



Koska puhelin on kauttaaltaan näyttöä, ei siihen ole tarvinnut asentaa erikseen etukameraa vaan pääkamera toimii myös etukamerana.



Mi Mix Alphassa on Qualcommin Snapdragon 855+ -järjestelmäpiiri, 5G-tuki, 12 gigatavua käyttömuistia, 512 gigatavua tallennustilaa ja 4050 milliampeeritunnin akku. Kiinassa vuoden lopulla myyntiin tulevan puhelimen hinta on 19 999 juania eli vajaat 2600 euroa.