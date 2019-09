Vertailussa OnePlus 7T ja OnePlus 7

Vertailussa

OnePlus 7

OnePlus 7T Mitat

157,7 x 74,8 x 8,2 mm

160,94 x 74,44 x 8,13 mm Paino

182 g

190 g Rakenne

Paneelit lasia, runko alumiinia

Paneelit lasia, runko alumiinia Käyttöjärjestelmä

Android 9 (päivitettävissä Android 10), OxygenOS

Android 10, OxygenOS Näyttö

6,41", 19,5:9, 1080 x 2340, AMOLED, 60hz, HDR10

6,55", 20:9, 1080 x 2400, Fluid AMOLED, 90 hz, HDR10+ RAM

6/8 Gt

8 Gt Tallennustila

128/256 Gt

128/256 Gt Takakamera

48 MP (f/1,7) + 5 MP (f/2.4), OIS

48 MP (f/1,6) + 12 MP (f/2,2) + 16 MP (f/2,2), OIS Etukamera

16 MP, f/2.0

16 MP, f/2.0 Biometrinen tunnistus

Kasvojentunnistus, näytön sisäinen sormenjälkilukija

Kasvojentunnistus, näytön sisäinen sormenjälkilukija Suoritin

Snapdragon 855

Snapdragon 855+ Akku

3700 mAh, 20 W lataus

3800 mAh, 30 W lataus Hinta

549 €

?

OnePlus esitteli tänään uusimman älypuhelimensa. Kysessä on tietysti tässä vaiheessa vuotta tutusti esiteltävä T-malli, joka parantaa tällä kertaa kesällä julkaistua OnePlus 7:ää. Otimmekin speksivertailuun tässä juuri tuon kaksikon.Tavanomaisesti uudistukset ovat olleet melkoisen maltillisia, sillä eihän puolessa vuodessa voi mahdottomasti tapahtua, mutta tällä kertaa uusi OnePlus 7T vaikuttaa erityisen merkittävältä uudistukselta.Tämän on osaltaan mahdollistanut se, että piirivalmistaja Qualcommilla on tarjota uutta rautaa. Siten uudessa mallissa on nopeammilla kellotaajuuksilla varustettu uusi Snapdragon 855+, joka tuo suorituskykyä hieman lisää.OnePlus 7T:ssä muistia on lisäksi aina 8 gigatavua, joten halvin malli tarjoaa kahden gigatavun parannuksen edeltäjään.Näyttö on toinen suurista uudistuksista. Vaikka resoluutio on pysynyt samana niin koko on hieman kasvanut ja erityisesti tarjolla on nyt parempi 90 hertsin virkistystaajuus. Tästä kertoo näytön Fluid AMOLED -tekniikka, joka on tunnistettavissa myös kesän OnePlus 7 Pro -mallista.Kolmas suurempi uudistus koskee akkua. Vaikka kapasiteetti onkin kasvanut vain 100 milliampeerituntia niin uutuus tarjoaa melkoisesti nopeamman latauksen. Uusi 30 watin Warp Charge lataa laitteen puolilleen jo n. 20 minuutissa.Vielä neljäntenä, ja kenties merkittävimpänä, uudistuksena OnePlus 7T on saanut uusia kameroita. Kesän laitteessa oli tarjolla vain 48+5MP-kokoonpano kun nyt mukana on 12 megapikselin telefotokamera ja 16 megapikselin laajakulmakamera.Etukameran osalta laitteet ovat kuitenkin identtisiä.Muun muassa liitettävyyden ja yhteyksien osalta laitteet ovat myös samanlaisia, joten esimerkiksi kuulokeliitintä ei kannata odottaa uutuudestakaan.Valitettavasti tässä vaiheessa yksi tärkeimmistä kriteereistä ostopäätökselle puuttuu. OnePlus julkistaa hinnan uudelle laitteelleen vasta ensi kuun puolella, joten joudumme odottamaan hetken, jotta tiedämme kuinka paljon enemmän OnePlus 7T kustantaa.Mikäli hinnankorotus ei ole kovin merkittävä, niin uutuusmallia on helppo suositella edeltäjän sijaan, joskin uuteen vaihtaminen ei varmasti monelle tule kyseeseen vain puolen vuoden jälkeen.