Arvostelussa OnePlus 7T - Paluu alkuperäiseen ideaan: huippupuhelin, halvemmalla

Arvostelu: OnePlus 7T

OnePlus keikkuu sisukkaasti Suomen myydyimpien puhelinten listalla, vuodesta toiseen. Yhtiö on löytänyt oman markkinarakonsa siinä, että se tarjoaa huippuluokan ominaisuuksia, hieman kukkarolle ystävällisempään hintaan. Keväällä 2019 yhtiö kuitenkin teki isomman irtioton aiempaan yhden puhelinmallin strategiaansa julkaisemalla sekä OnePlus 7 että OnePlus 7 Pro -mallit. Näistä "pelkkä seiska" oli pitkälti hieman lämmitelty versio OnePlus 6T:stä (lue OnePlus 6T arvostelumme täältä), kun taas OnePlus 7 Pro:hon tuotiin mukaan hurja nippu uudistuksia (lue OnePlus 7 Pro arvostelumme täältä). Nyt yhtiö julkaisi perinteisesti syksylle ajoittuvan "T"-mallisarjansa, joka on aiemmin ollut lähinnä edellisen mallin pientä virittämistä, ilman suurempia irtiottoja. Saimme testiimme uuden OnePlus 7T -mallin, joka yllättääkin varsin selkeällä irtiotolla aiemmasta OnePlussan toimintatavasta. Käytännössä yhtiö on paketoinut suurimman osan OnePlus 7 Pro:n yhteydessä tehtyjä uudistuksia halvemman hintaluokan OnePlus 7T:hen. Eli kyseessä onkin nyt mitä mielenkiintoisin tuttavuus - osa seiskapron uudistuksista, selkeästi halvemmalla. Tätä kirjoittaessa OnePlus 7T:n Suomen hinta ei ole vielä tiedossa, mutta mikäli vanhat merkit paikkaansa pitävät, asettunee se jonnekin 550 euron tienoille. Tekniset tiedot Mitat:

160,94 x 74,44 x 8,13 mm

Paino:

190 g

Näyttö:

6,55" 1080 x 2400, 3D Corning Gorilla Glass, 20:9 -kuvasuhde, 90 Hz virkistystaajuus, HDR10+

Suoritin:

Järjestelmäpiirinä 8-ytimen Snapdragon 855+ (2,96 GHz), grafiikkapiirinä Adreno 640

Muisti:

8 gigatavua RAM-muistia; 128 / 256 gigatavua sisäistä tallennustilaa

Kamerat:

Sony IMX 586 48 megapikselin (f/1.6 / OIS) pääkamera, 16 megapikselin laajakulmakamera (f/2.2), 12 megapikselin telelinssikamera (f/2.2), 16 megapikselin etukamera (f/2.0)

Akku:

3800 mAh (ei irrotettava)

Käyttöjärjestelmä:

Android 10 (OxygenOS)

Muuta:

Dual-SIM / OnePlus Warp Charge -pikalataus (30W)

Liitännät:

USB-C / USB 2.0 (ei 3,5 mm kuulokeliitäntää)

Hinta:

ei tiedossa vielä Ulkonäkö ja rakenne

Jos tekniikassa on otettu loikka eteenpäin sitten OnePlus 6T:n ja OnePlus 7:n, ollaan ulkonäön suhteen päätetty jämähtää tiukasti paikoilleen. OnePlus 7T näyttää päällisin puolin täsmälleen identtiseltä aiempiin OnePlussan malleihin (pl. tietysti OnePlus 7 Pro). Mittojen suhteen ollaan samoilla jäljillä: Pituutta on tullut 3 millimetriä lisää, leveyden ja paksuuden pysyessä käytännössä samoissa OnePlus 7:aan verrattuna. Painoa on tullut lisää reilummin: 8 gramman verran, 190 grammaan. Käytännössä OnePlus 7T näyttää edestä edelleen hyvältä, mutta nykymittapuulla kenties vähän vanhanaikaiselta. Näyttö on kasvanut 20:9 -kuvasuhteeseen ja näytön yläreunan kameralovi on hieman pienentynyt. Näyttö on edelleen tasainen, eli Pro-sarjasta tuttua kaarevaa näyttöä ei perusmallin OnePlussassa nähdä.

Paikoillaan ovat myös painikkeet: laitteen oikealta sivulta löytyy kolmivaiheinen liukukytkin puhelimen kytkemiseksi äänettömälle sekä virtapainike. Vasemmalta sivulta löytyvät äänenvoimakkuuden säätimet.

Alareunasta löytyy USB-C -liitin, kaiuttimet sekä SIM-kortin luukku. Ja 3,5mm kuulokeliitännän perään haikaileville, pahoittelut. Kyseistä liitäntää ei taideta enää takaisin OnePlussaankaan tuoda.

Puhelimen takaa löytyykin sitten se isoin uudistus. Kameraelementti on iso, ulkoneva ja sisältää kolme erillistä kameraa, tupla-LED-salaman lisäksi. Kameroiden asettelu ja koko tuokin väistämättä mieleen muinaiset Nokian "hirviökamerapuhelimet", ulkonevan ympyrän sisään aseteltujen kameroiden osalta. Kamerakumpu on varsin paksu ja nostaa puhelimen selvästi yläreunastaan koholle puhelimen ollessa pöydällä vaakatasossa.

Testiin saapunut malli oli OnePlussan Glacier Blue -liukuvärillä varustettu versio, jonka runko oli erittäin upean näköinen, vaikkakin lasisen rakenteensa ansiosta myös erittäin liukas. Yleisesti ottaen OnePlus 7T tuntuu erittäin hyvältä, suhteellisen kevyeltä ja tukevalta kädessä. Mutta sen ulkonäössä puuttuu ehkä tietty kulma, joka erottaisi sen selkeästi muusta massasta. Toki, OnePlussan aiemmista malleista tähän vaihtaville tämä on hyväkin juttu - puhelimen tuntuma ja ulkonäkö ovat käytännössä identtiset jo parin vuoden takaisiinkin malleihin. Näyttö

OnePlus 7T:n näyttö näyttää ulkoisesti kovin tavanomaiselta, mutta sekin on kokenut merkittävän uudistuksen 7T:n myötä, sillä mukaan on saatu 90Hz näytön virkistystaajuus. Tavalliseen näytön virkistystaajuuteen (60 Hz) verrattuna 90 Hz näyttö tekee käytännössä kaikesta käytöstä selkeästi sulavamman näköistä. Sovelluksesta toiseen siirtyminen, pelit ja selaimen käyttö - nuo kaikki tuntuvat vain yksinkertaisesti miellyttävämmiltä käyttää, kun näyttö päivittyy liukkaammin. Varsinaiseen sovellusten toiminnan nopeuteenhan näytön virkistystaajuuden kasvaminen ei vaikuta, mutta sulavuuteen niinkin. Näytön resoluutio on valitettavasti edelleen FullHD -tasolla. Näyttöä on hieman pidennetty, ja uusi kuvasuhde onkin 20:9, tarjoten 2400x1080 -tarkkuutta. Näytön kooksi valmistaja ilmoittaa 6,55" ja näyttö on valmistettu 3D Corning Gorilla Glass -lasista. OnePlus kutsuu näytön teknologiaa Fluid AMOLEDiksi, eli näytön tekniikkana on AMOLED, "fluid" taas tulee kasvaneesta virkistystaajuudesta.

OnePlus 7T sisältää näytön alle piilotetun sormenjälkilukijan, joka tulee esiin, kun lukittuna olevaa puhelinta hieman liikauttaa. Kamerat Kuten todettua, OnePlus 7T:n isoin uudistus on selkeästi sen takakamera. Kamera pohjautuu Sonyn IMX586 -kennoon ja tarjoaa 48 megapikselin sensorin. Pääkamerasta löytyy sekä optinen että digitaalinen kuvanvakain ja aukkona on käytössä f/1,6. Kuvien kooksi saadaan 12 megapikseliä. Laajakulmalinssi mahdollistaa 117 asteen näkökentän ja on varustettu f/2,2 aukolla ja se pystyy ottamaan 16 megapikselin kuvia. Laajakulmaratkaisu on siis käytännössä identtinen OnePlus 7 Pro:n kanssa. Telelinssillä vastaavasti voidaan toteuttaa "oikea" optinen zoomaus, mutta ainoastaan 2x saakka. Telelinssin aukkona on f/2,2 ja sillä voidaan ottaa 12 megapikselin kuvia. Käytännössä tavallisille kameraa räpsäytteleville käyttäjille linsseistä ja niiden toiminnasta ei tarvitse ihmeemmin mitään tietää. OnePlussan kamerasovelluksessa asioista on tehty äärimmäisen helppoa. Suoraan kamerasovelluksen päänäkymässä näkyvät pienet symbolit, joita napauttamalla OnePlus 7T vaihtaa käyttöön halutun linssin - "ulospäin zoomaaminen" vaihtaa käyttöön laajakulmalinssin ja "lähelle zoomaaminen" telelinssin. Jos käytetään em. pikavalintoja, ei digitaalista zoomausta tehdä lainkaan, joten kuvanlaadussa ei menetetä mitään. Vaikka testijaksomme onkin tällä kertaa ollut varsin lyhyt, on kameran kanssa ehditty jo kokeilla eri olosuhteita ja kuvaustilanteita. Pääsääntöisesti voidaan sanoa, että OnePlussan päätös panostaa kameroiden ja kuvaustekniikan kehitykseen näkyy - puolihuolimattomastikin otetut kuvat ovat järkiään erittäin hyvälaatuisia. OnePlus 7T tuokin kovan vastuksen omaan hintaluokkaansa kameroiden herruudesta. Toki se häviää kalliimmille kilpailijoilleen, kuten OnePlus 7 Prokin hävisi, mutta reilun 500 euron hintaluokassa OnePlus 7T:n kamera on jo erinomainen valinta. Pahimmat ongelmat OnePlussan kameralla syntyvät, kun olosuhteet ja valon määrä ovat vaikeimmat. Selkeänä erona moniin muihin puhelimiin voidaan pitää sitä, että OnePlus 7T:n kameralla otetut kuvat ovat erittäin luonnollisen väirisiä - värejä ei ylikorosteta, mutta ne eivät myöskään jää laimeiksi. lyhyt video telelinssillä otettuna, 4K/30fps Videokuvauksessa OnePlussan pääkamera tukee 4K-videon kuvausta 60fps nopeudella, automaattitarkennuksen ja optisen kuvanvakautuksen kera. Pääkameran tuottama video onkin hyvissä valaistusolosuhteissa erittäin laadukasta. Himmeämmissä olosuhteissa videoon alkaa kertymään enemmän kohinaa. Lisäksi videokuvauksen puolella tuetaan myös ns. superhidastettuja videoita, aina 1080p -tarkkuuteen asti. 1080p -tarkkuudella kuvattaessa hidastusvideoihin saadaan nopeudeksi 240fps, kun taas tarkkuutta 720p-tasoon tiputettaessa nousee kaapattujen kuvien määrä sekuntia kohden jo 960:een. OnePlussan kamerasovellus itsessään ei ole kokenut muutoksia sitten edellisten mallien: se on hyvä ja helppo. Ja heille, ketkä haluavat repiä enemmän irti kamerasta, on tarjolla Pro-tila, jossa päästään säätämään ISO-arvoja ja muita kuvaukseen vaikuttavia tekijöitä. Kuvat voi myös tallettaa raakamuotoisina RAW-kuvina, jolloin kuvien jälkikäsittelyn voi tehdä vaikkapa tietokoneella. Etukameran suhteen OnePlus 7T ei tarjoa mitään uutta sitten edellisen OnePlus 7 -mallin. Käytössä on edelleen kiinteällä tarkennuksella varustettu 16 megapikselin etukamera, joka ajaa asiansa ja jolla saa riittävän hyviä kuvia vaikkapa some-jakoja varten. Etukamerasta ei löydy myöskään optista kuvanvakainta, ainoastaan digitaalinen. Esimerkkikuvia

Ohessa vielä samasta kohti, samasta kohteesta otetut kolme kuvaa, joissa on käytetty kussakin pääkameran eri linssiä (ultrawide, normaali ja tele), josta näkee selvästi miten linssien vaihdolla saadaan tehtyä optinen zoomaus, sekä kauemmas että lähemmäs kohdetta. Yhtään alla olista kolmesta kuvasta ei ole digitaalisesti rajattu. Huom! Kyseiset (eri linssien toimintaa demonstroivat) kuvat eivät näy mobiililaitteilla, sivuston rakenteesta johtuen.

Suorituskyky Jos on yksi osa-alue, johon OnePlus haluaa aina panostaa laitteissaan, se on ehdottomasti suorituskyky. Niin tälläkin kertaa. OnePlus 7T järjestelmäpiirinä hyrrää Snapdragon 855+, joka on jälleen pykälän aiempia järjestelmäiirejä nopeampi. Piirin kellotaajuus on nostettu 2,96 GHz tasolle ja myös grafiikkapiirinä toimivan Adreno 640 -piirin kellotaajuutta on nostettu. Samaa piiriä käyttävät mm. Asus ROG Phone 2 ja Xiaomi Mi 9 Pro. Käyttömuistia OnePlus 7T:n molemmissa myyntiversioissa on tarjolla 8 gigatavun verran. Käyttömuistin määrä on käytännössä kaikkeen mahdolliseen enemmän kuin riittävä. OnePlus 7T on huikean nopea käytössä ja raskaimmatkaan sovellukset eivät tunnu saavan puhelinta "tukkoon", vaikka sovelluksia jättäisi taustalle pyörimään kasapäin. Kun nopean raudan yhdistää näytön 90 Hz virkistystaajuuteen, on käyttökokemus erittäin sulava ja miellyttävä. Ajoimme OnePlus 7T:n AnTuTu-testin läpi ja se polkaisi omissa testeissämme varsin hurjat tulokset tiskiin. Taakse jäivät elokuun 2019 julkisten tilastojen listalta kaikki muut puhelimet paitsi Asus ROG Phone 2. Tämä tarkoittaa sitä, että OnePlus 7T peittosi myös OnePlus 7 Pron, jonka tulos tätä kirjoittaessa on AnTuTun listoilla 372534. OnePlus 7T:n tulos omassa mittauksessamme oli huikea 394287. Yksittäisillä osa-alueilla OnePlus 7T oli 3D-tuloksissa nopein mitattu laite ja sijoittui toiseksi (kaikista listan puhelimista) sekä UX- että CPU-testeissä. OnePlus 7T:stä löytyy hurjan suorituskyvyn lisäksi myös jo aiemmista OnePlussan malleista tuttu Fnatic-tila, jolla voidaan puskea vielä pienen pieni annos lisätehoja kaikkein raskaimmille peleille. Tilan käyttöön kytkeminen vähentää taustaprosesseille annettavien resurssien määrää ja näin ollen nopeuttaa pelin toimintaa vielä pykälän enemmän. Kirsikkana kakun päälle OnePlus 7T:n käyttöjärjestelmänä toimii OnePlussan erittäin kevyesti viilaama Android 10, joten turhat ja raskaat valmistajan omat räätälöinnit eivät hidasta käyttöjärjestelmän toimintaa turhaan. Toki ns. täysin puhdas Android olisi vieläkin kevyempi vaihtoehto, mutta OnePlus tuntuu löytäneen hyvän keskitien keveyden ja räätälöintien välillä. Akkukesto ja lataus OnePlus 7T:n mukana toimitetaan OnePlussan uudistunut pikalaturi, Warp Charge 30, joka nimensä mukaisesti puskee tehokkaimmillaan puhelimeen hurjat 30 wattia virtaa. Käytännössä lataus siis vastaa 6 ampeerin lataustehoa 5 voltin jännitteellä.

Pikalatauksen ansiosta täysin tyhjä akku saadaan puolilleen jo reilussa 20 minuutissa. Aiempiin OnePlussan latureihin nähden laturi on myös kasvanut fyysisesti isommaksi. Ja kun muistetaan, että OnePlussan aiemmatkaan laturit eivät olleet järin pieniä, on laturi jo melkoinen möykky mukana kuljetettavaksi. Emme ehtineet lyhyehkön testausjakson aikana saamaan täyttä varmuutta siitä, miten tehokkaasti OnePlus 7T syö akkua, mutta ainakin parin aktiivisemman käyttöpäivän aikana, jolloin ruutuaikaa kertyi useampi tunti, piti puhelin kiikuttaa ladattavaksi loppuillasta. Luonnollisesti ruutuajan määrä, käytetyt sovellukset, näytön kirkkauden säätö sekä virranhallinan kytkeminen päälle vaikuttavat valtavasti akkukestoon. 3800 mAh akulla varustettuna OnePlus 7T ei ole mikään akkujen jättiläinen, mutta huippunopea pikalataus auttaa asiassa todella paljon. Sormenjälkilukija ja kasvojentunnistus OnePlus siirsi sormenjälkilukijan näytön sisään jo vuosi sitten julkaistessaan OnePlus 6T:n. Tuolloin toteutus oli vielä armotta keskeneräinen, kuten OnePlus 6T:n arvostelussamme totesimme. Sittemmin yhtiö on korjannut virheitään ja OnePlus 7T:ssä sormenjälkilukija toimii jo erinomaisesti - nopeasti ja tarkasti. Ainoa ongelma näyttöön integroidussa sormenjälkilukijassa on edelleenkin sama kuin aiemminkin: puhelinta pitää hieman liikauttaa, jotta sormenjälkilukija aktivoituisi. Eli puhelimen köllötellessä pöydällä, on puhelinta tönäistävä tai nostettava käteen, jotta sormenjälkilukijaa pääsisi käyttämään. Tämä lienee suurimmassa osassa tapauksista pienehkö ongelma - itse mekanismi toimii nykyisellään jo erittäin luotettavasti ja nopeasti. Kasvojentunnistus on ollut OnePlussan hanskassa jo pidemmän aikaa, erittäin hyvin. Sama trendi jatkuu myös OnePlus 7T:n kanssa - kun virtanappia napauttaa ja puhelimeen päin edes kurkistaa, aukeaa näyttö käytännössä silmänräpäyksessä. Tämä onkin enemmän ongelma siinä, jos haluaakin vain kurkata lukitusnäytöltä kellonajan tai ilmoitukset - näyttö aukeaa niin herkästi, että lukitusnäytölle ei yleensä pääse kuin piilottamalla itsensä etukameralta. Yhteenvetona todettakoon, sekä kasvojentunnistus että sormenjälkilukija ovat erittäin varmatoimisia ja nopeita. Moitittavaa? OnePlus 7T:stä on vaikea keksiä mitään oikeasti moitittavaa. Kyllä, sen design on hieman vanhentunut kilpailijoihin nähden - mutta miksi keksiä pyörää uudestaan, jos ihmiset ovat samaan muotoiluun tykästyneet jo pidemmän aikaa. Myös pettymys siihen, että 3,5mm kuulokeliitäntä katosi vuosi sitten esitellyn OnePlus 6T:n myötä, alkaa lientymään - kuulokeliitäntää tuskin tullaan enää huippupuhelimissa näkemään muiltakaan valmistajilta. Telelinssin rajoittaminen ainoastaan 2x optiseen zoomaukseen on ärsyttävä päätös, jolla tahdotaan todennäköisesti suojella yhtiön Pro-sarjan puhelinten etumatkaa. Muilta osin OnePlus 7T ottaa jättiloikan kameroiden osalta eteenpäin, kun vertailukohtana käytetään edellistä "perusmallia" eli OnePlus 7:aa. Yhteenveto OnePlus 7T nykäisee OnePlussan "perusmallit" aivan uudelle tasolle. Käytännössä kyse on OnePlus 7 Pro-mallista, joka on paketoitu OnePlus 7:n koteloon. Toki, aivan kaikkia uudistuksia, kuten tarkempaa näyttöä ja esiin ponnahtavaa etukameraa, ei tuotu tähän malliin, mutta pääsääntöisesti panostukset kameraan, hieman suurempaan akkuun, jälleen kerran hieman nopeampaan suorituskykyyn, 90 Hz näyttöön ja nopeampaan laturiin ovat kaikki erittäin tervetulleita uudistuksia. OnePlus 7T on paketti, jota on helppo suositella oikeastaan kelle tahansa tehokäyttäjälle. Ainoastaan jos olet kuvaukseen todella pahasti hurahtanut ja/tai raha polttelee lompakossa liikaa, kannattaa suunnata katseensa jonnekin muualle. Eihän OnePlus 7T päihitä tuhannen euron hintaluokan kirkkainta kärkeä oikeastaan muussa kuin suorituskyvyssä, mutta nyt se lunastaa erittäin hyvin OnePlussan alkuperäisen ideologian, tuoden huippupuhelinten tehot ja ominaisuudet tarjolle, hieman lompakkoystävällisempään hintaan.