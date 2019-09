Samsung Galaxy A70s puhelimessa on 64 megapikselin pääkamera ja 4500 mAh akku

Samsungin keskitason puhelimet saavat jälleen jatkoa, sillä Samsung julkaisi Galaxy A70s puhelimen. Tällä kertaa Samsung keskittyy enemmän kameraan. Samsung Galaxy A70s sisältää 64 megapikselin pääkameran. Puhelimessa on myös iso 4500 mAh akku.Galaxy A70s julkaistiin Intian markkinoille, joten vielä ei ole tietoa puhelimen saatavuudesta muualla. Euroina puhelimen hinta jää alle 400 euroon.Galaxy A70s tarjoaa 64 megapikselin pääkameran (F1.8), jonka lisäksi kuvaamiseen osallistuvat 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (123°) sekä 5 megapikselin kamera syvyystunnistukseen. Kameralla onnistuu muun muassa 4K -videokuvaus ja kameran ohjelmistosta löytyy yökuvaustila.Samsung on laittanut puhelimeen 6.7 tuuman Full HD+ Infinity-U -näytön Super AMOLED -teknologialla varustettuna. Infinity-U tarkoittaa, että näytössä on pieni lovi 32 megapikselin etukameraa varten. Näytön alle on myös laitettu sormenjälkilukija.Suorituskyvystä on vastaamassa keskitason Snapdragon 675 -järjestelmäpiiri, keskusmuistia on 6/8 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa on 128 gigatavua, jota voi lisätä muistikortilla (max 512 GB). Puhelimeen on saatu mahtumaan 4500 mAh akku, jota voi ladata 25 watin pikalatauksella. Samsung lupaa akun kestävän koko päivän muun muassa pelaamista ja streamaamista. Puhelimessa käytetään Samsung One UI -käyttöliittymää, joka toimii Android 9 -käyttöjärjestelmän päällä.Puhelimen värivaihtoehdot ovat Prism Crush Red, Prism Crush Black ja Prism Crush White.Lue myös: