Samsungin edullinen Galaxy A20s sisältää kolme takakameraa ja 6,5" Infinity-V -näytön

Samsung on julkaissut viime aikoina tiuhaan tahtiin Galaxy A-sarjan puhelimia. Aikaisemmin Samsung julkaisi Galaxy A10s Galaxy A30s, Galaxy A50s sekä Galaxy A90 5G -puhelimet. Nyt vuoron saiSamsung Galaxy A20s tulee ensimmäisenä myyntiin Malesiassa ja se maksaa 699 Malesian ringgitiä eli noin 150 euroa. Samsung ei ole vielä paljastanut muiden maiden virallisia hintoja tai saatavuutta. Samsungilta löytyy myös Galaxy A20e, jonka hinta on noin 199 euroa Galaxy A20s:n Infinity-V -näyttö on kooltaa 6.5 tuumaa, mutta sen resoluutio on jätetty HD+ -tasolle. Infinity-V tarkoittaa, että näytöstä löytyy pieni lovi, jossa on 8 megapikselin etukamera (F2.0).Puhelimen mitat ovat 163.3 x 77.5 x 8.0 ja painoa laitteella on 183 grammaa, joten sisälle on saatu mahtumaan 4000 mAh akku. Akku tukee 15W pikalatausta. Suorituskyvystä on vastaamassa 1.8 GHz kahdeksanytiminen järjestelmäpiiri ja keskusmuistia laitteessa on 3 tai 4 gigatavua. Sisäistä tallennustilaa on 32 tai 64 gigatavua, jota saa lisättyä muistikortilla (max. 512 GB).Puhelimesta löytyy kolme takakameraa. Pääkamerassa on 13 megapikseliä ja sen vierellä on 120 asteen ultralaajakulmakamera sekä 5 megapikselin kamera syvyystunnistukseen. Takana on myös sormenjälkilukija.Puhelimessa on USB-C -liitäntä ja 3.5 mm kuulokeliitäntä. Bluetoothin osalta löytyy Bluetooth 4.2 eikä siis uudempaa Bluetooth 5.0 -yhteyttä. NFC on jätetty puhelimesta pois.Samsung Galaxy A20s:n värivaihtoehdot ovat musta, sininen, vihreä ja punainen.Samsung Galaxy A20s tekniset tiedot: