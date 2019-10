Nopeustesti paljastaa uuden iPhone 11 Pro -mallin heikkouden

Applen hiljattain esittelemät uudet iPhone-mallit tuovat mukanaan tuttuun tapaan uuden järjestelmäpiirin ja suorittimet. Tämä tarkoittaa, että uutuusmalleissa on enemmän potkua.Lisäksi yhtiö on luvannut parhaimmillaan jopa kaksi kertaa nopeammat sovelluskäynnistykset, joskin iso osa tähtä johtunee uudesta iOS 13 -versiosta eikä suoraan piireistä.Itseasiassa uudet suorittimet näkyvät testien mukaan peräti heikompana nopeutena edeltäjään verrattuna.Mutta onko uusi huippu iPhone silti Android-laitteita nopeampi sovellusten avaamisessa. Ainakin suorituskykyä mittaavien benchmark-testien mukaan uusi A13-piiri sisältää maailman tehokkaimmat mobiilissuorittimet.PhoneBuff on oheisessa videossaan pistänyt vastakkain uuden iPhone 11 Pro Maxin ja Galaxy Note10+:n. Ensimmäisestä sovellusten avauksesta iPhone 11 Pro Max selviytyy noin 10 sekunnin erolla voittajana, mutta sitten alkavat iPhonen ongelmat.Vain neljän gigatavun muistilla varustettu iPhone ei pysty pitämään kaikkia sovelluksia auki, joten sen täytyy aloittaa lataaminen alusta monen kohdalla. Niinpä Galaxy Note 10+ ohittaa iPhonen ja päätyy lopulta voittamaan kilvan 6 sekunnin erolla.Selvää on, että iPhonen suorittimesta löytyy tehoja, mutta se ei riitä, kun RAM-muisti loppuu – ja/tai muistihallinta pettää – kesken. Lisäksi on huomioitava, ettei Galaxy Note10+ ole tässä testissä nopein Android-puhelin. Ainakin OnePlus 7 Pro on päihittänyt sen noin 8 sekunnin erolla.