Joko raha polttelee taskussa? Galaxy Fold saapuu Suomeen

Suomesta käsin Galaxy Foldia on päästy ihastelemaan lähinnä nettiuutisten, videoiden ja lehdistökuvien kautta, mutta puhelin on kyllä tulossa myyntiin myös täällä.



Galaxy Foldin ennakkomyynti Suomessa alkaa 11. lokakuuta ja kauppoihin laite saapuu 18. lokakuuta. Galaxy Fold on saatavissa valikoiduista Telian, Elisan ja DNA:n myymälöistä sekä Samsung Shop-in-Shopista Tammiston Gigantissa. Hyllyille saapuvat värivaihtoehdot ovat Space Silver ja Cosmos Black. Laitteen suositushinta on 2100 euroa, joten vastinetta pitäisi saada varsin paljon. Uutta teknologiaa hehkuvan laitteen lisäksi kauppaan sisältyvät langattomat Galaxy Buds -kuulokkeet, aramidisuojakuoret ja 12 kuukautta Samsung Care+ -palvelua.



Erityistä Galaxy Foldissa on siis lompakkomaisesti avautuva sisänäyttö. Puhelinta voi käyttää normaaliin tapaan etupuolen pienemmän näytön kautta, mutta tarvittaessa käyttäjä voi myös avata puhelimen ja hyödyntää isompaa minitablet-kokoluokan näyttöä. App Continuity -toiminnon ansiosta siirtymät näytöstä toiseen tapahtuvat saumattomasti.