Googlen vuotaneista dokumenteista paljastui Android-pelipuhelinten sertifikaatti

Viimeisten parin vuoden aikana eittämättä yksi merkittävimmistä älypuhelinmaailman trendeistä on ollut pelipuhelimet . Kyseessä ovat mobiilipelejen pelaamiseen keskittyvät laitteet, jotka tarjoavat paitsi suorituskykyä niin myös pelaamiseen soveltuvia erityisominaisuuksia.Tunnetuin laitteista on pelilaitevalmistaja Razerin puhelimallisto. Razer Phonen lisäksi mm. Asus on tuonut markkinoille oman pelibrändinsä alle sijoittuvan ROG Phonen, joista uusin julkaistiin hiljattain (kuvassa ROG Phone II ).Myös muut valmistajat ovat tuoneet Android-laitteisiin pelaamiseen erityisen hyvin soveltuvia ominaisuuksia. Tällaisia ovat mm. suuremman virkistystaajuudeen näyttö ja esimerkiksi OnePlus-laitteista löytyvät Fnatic-pelitila.Taustatoimijoista myös Google on herännyt suosioon ja uusien tietojen mukaan pyrkii parantamaan alustansa soveltuvuutta kyseisille laitteille. Yksi toimi on pelilaitteiden standardoiminen, joka onkin paljastunut XDA:n vuotamista dokumenteista Google työstää pelilaitteiden sertifikaattia (Gaming Device Certification), joka luo reunaehtoja sille, että laitevalmistaja voi kutsua laitettaan pelipuhelimeksi. Tämä helpottaa mobiilipelikehittäjien työtä, kun erityisten pelilaitteiden speksit ovat jokseenkin tiedossa. Myös kuluttajien on helpompi luottaa pelipuhelin-termiin, jos sen takana on jokin standardi.Dokumentti paljastaa sertifikaatista vaatimuksiia mm. grafiikkapiiristä, Vulkan-grafiikkarajapinnasta, OpenGL ES/Vulkan-yhteensopivuudesta ja muistin riittävyydestä, joka tarkoittaa vähintään 2,3 gigatavun varausta sovellukselle ennen järjestelmän väliintuloa.Mikään nykyisistä puhelimista ei ole vielä sertifikaattia läpäissyt eikä tässä vaiheessa ole vielä tietoa milloin se otetaan käyttöön.Vuoto on osa isompaa Google Mobile Services -dokumenttia, joka paljastaa Googlen vaatimuksia laitevalmistajille, jos ne haluavat Googlen palvelut laitteisiinsa. XDA Developers kertoo, että dokumenteissa on vielä muutakin paljastettavaa.