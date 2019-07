Asus ROG Phone II, Black Shark 2 Pro ja MediaTekin uudet piirit - miksi pelipuhelimet ovat suosittuja?

Asus ROG Phone II

Xiaomi Black Shark 2 Pro

MediaTek Helio G90 ja G90T

Suosio

Viime päivien aikana on taas tapahtunut mobiilipuolella paljon. Erityisesti siis pelipuhelimien kohdalla on tapahtunut. Asus julkaisi-pelipuhelimen, Xiaomi julkaisi-pelipuhelimen ja MediaTek julkaisija-järjestelmäpiirit, jotka ovat optimoitu pelaamiseen.Asusin pelipuhelin on nyt edennyt toiseen versioon.Asus ROG Phone II:n AMOLED -näyttö on kooltaan 6,59" ja resoluutio on Full HD+ -tasoa. Virkistystaajuus näytössä on 120 hertsiä, joka tekee tästä puhelimesta erittäin mielenkiintoisen. Myös Razer Phone 2 sisältää 120 Hz näytön, mutta siinä käytetään IPS-tekniikkaa.Pelien pyörittäminen tällaisella näytöllä vaatii paljon suorituskykyä.Asus ROG Phone II käytetään hiljattain julkaistua Snapdragon 855+ -järjestelmäpiiriä . Keskusmuistia on pakattu peräti 12 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa on varsin mukavasti 256/512 gigatavua muodossa. Muistikorttipaikkaa ei kuitenkaan ole.Puhelimen virtalähteenä toimii massiivinen 6000 mAh akku, josta riittää virtaa pitkiin pelisessioihin. Lataukseen käytetään Quick Charge 4.0 -pikalatausta.Kameroita puhelimen takaa löytyy kaksi kappaletta ja ne ovat samat, jotka nähtiin Asus ZenFone 6 :sen yhteydessä. Käyttöliittymän kohdalla voi valita joko ZenFone 6:sen kanssa julkaistun version tai pelipuhelimen oman käyttöliittymän ROG UI:n. Käyttöjärjestelmä on tietenkin Android 9 Pie.Puhelimessa on myös näytön alla oleva sormenjälkilukija, 3.5 mm kuulokeliitin ja USB-C -liitin. Asusilta löytyy puhelimeen myös erilaisia lisäosia, kuten esimerkiksi ohjaimet.Hintaa puhelimelle on luvassa sellainen 900 - 1000 euroa.Xiaomin uutuus on paljon halvempi kuin ROG Phone 2. Black Shark 2 Pron hinta asettuu 400 - 500 euron tasolle.Myös Black Shark 2 Pro sisältää uuden Snapdragon 855 Plus -järjestelmäpiirin, josta riittää tehoa pyörittämään grafiikkaa puhelimen 6,39" AMOLED Full HD+ -näytöllä, jonka virkistystaajuus on kuitenkin vain 60 Hz. Virtaa antaa 4000 mAh akku. Käyttöjärjestelmä on Android 9 Pie.Tallennustilaa on 128 tai 256 gigatavua ja keskusmuistia 8 tai 12 gigatavua. Muistikorttipaikkaa ei ole.Kameroita takana on kaksi kappaletta (48 megapikseliä ja 12 megapikseliä) ja edestä löytyy yksi 20 megapikselin kamera.Tässä luurissa ei ole kuulokeliitäntää, joka on hieman outo ratkaisu, kun kyseessä on pelipuhelin. Näytön alle on myös tässä puhelimessa saatu laitettua sormenjälkilukija.Nämä MediaTekin uudet piirit ovat tarkoitettua pelaamiseen, johon myös viittaa G-kirjain (gaming).Piirien luvataan vievän pelaamisen puhelimilla uudelle tasolle kahdeksalla prosessoriytimellä ja uudella HyperEngine-tekniikalla.Tekniikan luvataan parantavan pelikokemusta. Netin yhteyksien ei pitäisi enää pahemmin katkeilla, koska piiri tunnistaa heikon WiFi-yhteyden ja vaihtaa sitten LTE-yhteyteen. Piiri osaa hyödyntää kahta WiFi-yhteyttä samanaikaisesti viiveen minimoiseksi. Samoin myös näytön kosketuksen viive pitäisi olla pienempi.Piirit tukevat muun muassa jopa 10 gigatavua LPDDR4x -keskusmuistia ja T-versio jopa 64 megapikselin kamerasensoreita.Xiaomi on jo luvannut käyttää uusia piirejä.Asus ROG Phone II on jo saavuttanut hyvää suosiota Kiinassa, sillä sitä on ennakkotilattu jo 2 miljoonaa kappaletta 24 tunnissa. Toki kyseessä on halvempi erikoisversio.Pelien pelaaminen puhelimilla on kovassa nousussa.Puhelimilla pelattava e-urheilu on myös juttu, jossa pyörii isot summat rahaa. Esimerkiksi PUBG Mobile Club Open 2019 on jaossa yhteensä kaksi miljoonaa dollaria. Epic Games on mahdollisesti suunnittelemassa miljoonan dollarin Fortnite Mobile -turnausta.Pelien pelaamisen suosio puhelimilla on myös lisännyt suosiota streamata eli suoratoistaa sisältöä muiden ihmeteltäväksi.Tehokkaiden piirien ja puhelimien myötä pelikehittäjät ovat panostaneet isosti mobiilipeleihin. Pelien suosion myötä kehittäjille tulee enemmän rahaa.Pelaaminen tuottaa paljon lämpöä ja monet pelipuhelimet sisältävät tehokkaamman jäähdytysratkaisun kuin normaalit puhelimet. Kun lämmöt pysyvät kurissa, on pelaaminen pidemmällä ajalla mukavampaa.Pelipuhelimen kehittäjät ovat kehittäneet myös erilaisia ohjaimia ja muita lisälaitteita, joilla pelaaminen onnistuu kätevästi. Tästä esimerkkinä Black Shark 2 Pron tarvikkeet Eli valmistajat tekevät myös enemmän rahaa pelipuhelimilla. Itse puhelimen hinta voi olla edullinen, mutta lisäksi myydään puhelimen lisälaitteita.Pelipuhelimet ovat tulleet tänne jäädäkseen.Lue myös:Kuvat: GSMArena.com