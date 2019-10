Samsung Galaxy Watch Active2 -älykellot myyntiin lokakuun aikana

Samsung Galaxy Watch Active2 hinnat



Galaxy Watch Active2 4G ruostumaton teräs 40 mm. Suositushinnaksi on merkitty 479 euroa, mutta tällä hetkellä kelloa saa 449 eurolla.





Galaxy Watch Active2 4G ruostumaton teräs 44 mm. Suositushinnaksi on merkitty 499 euroa, mutta tällä hetkellä kelloa saa 479 eurolla.



Kaksi kuukautta sitten julkaistut Samsung Galaxy Watch Active2 -älykellot ovat nyt myynnissä Suomessa. Kello on saatavilla kahdessa koossa: 44 ja 40 millimetriä. Värivaihtoehtoina ovat musta, hopea ja kulta.Kelloissa on tuki 4G-yhteyksille eSIM -tuen avulla. Pienemmässä mallissa on 1,2" Super AMOLED -kosketusnäyttö ja vastaavasti isommassa mallissa on 1,4" näyttö. Kellossa on One UI -käyttöliittymä, jota hallitaan pyörivällä kellokehällä, joka on digitaalinen. Lisäksi näyttö tukee Alway On Display -toimintoa. Rakenteeltaan kellon pitäisi kestää hyvin käyttöä ja se on vedenkestävä IP68-luokituksen mukaisesti.Kellot osaavat tietenkin seurata liikuntaan tai terveyteen liittyviä tietoja. Galaxy Watch Active2 tunnistaa yli 39 liikuntamuotoa, joista seitsemän tunnistetaan automaattisesti. Automaattisesti kello osaa tunnistaa muun muassa juoksun, kävelyn ja uinnin. Kello osaa myös seurata nukkumistapoja ja kellossa on myös Mindfulness-sovellus, joka kannustaa tasapainoiseen elämään.Samsung Galaxy Watch Active2 musta:Samsung Galaxy Watch Active2 hopea:Samsung Galaxy Watch Active2 kulta:Eri koot ja värit tulevat saataville hieman vaihtelevasti. Esimerkiksi 40 mm:n versio hopeana on nyt jo saatavilla Gigantilla, kun taas muiden versioiden toimitukset alkavat myöhemmin tässä kuussa.Lisätietoa näistä Samsungin älykelloista saa Samsungin tuotesivulta Lue myös: