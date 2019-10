Kuvissa uusi OnePlus 7T Pro ja OnePlus 7T Pro McLaren Edition

OnePlus esitteli tänään syksyn älypuhelinmalliston eurooppalaisille Lontoon julkaisutilaisuudessa. Jo aiemmin paljastettu OnePlus 7T sai hinnan ja lisäksi esiteltiin uudet OnePlus 7T Pro ja OnePlus 7T Pro McLaren Edition -laitteet Kovasti edeltäjänsä tapainen, itseasiassa liki identtinen, OnePlus 7T Pro saapui ennakkomyyntiin heti ja kauppoihin ensi keskiviikkona.OnePlus on julkaissut myös läjäpäittäin kuvia, joissa uutuuksia esitellään jokaisesta mahdollisesta kuvakulmasta. Uudet Pro-mallit ovatkin OnePlussan näyttävimmät laitteet, ja tarjoavat täysin virtaviivaisen ilmeen, selfie-kameran ollessa piilotettuna.Lisäksi näyttö kaareutuu lisäksi vesiputousmaisesti sivuille, joka saa laitteen näyttämään entistä komeammalta, joskin käytettävyydestä voidaan olla eri mieltä.Kuten kuvista näkyy niin ulkoisesti laite on hyvinkin tuttu edeltäjä OnePlus 7 Prosta. Se tarjoaa suuren reunoille ulottuvan näytön ja esiin ponnahtavan selfie-kamera. Takakamerat ovat teknisesti samat ja liki identtiset ulkoisestikin. Vain pienen pieni yksityiskohta erottaa ulkoisesti uuden laitteen edeltäjästä.McLaren Edition on sekin ulkoisesti kovasti kesällä esitellyn OnePlus 7 Pro -mallin näköinen. Värimaailma ja McLaren-logo tietysti ovat uutta, joskin viime vuonna sama nähtiin OnePlus 7T:ssä. Huipputehot on varmistettu lisämuistilla, sillä kyseessä on ainoa 7T-malliston laite, jossa on 12 gigatavua RAM-muistia.