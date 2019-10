OnePlus esitteli uudet OnePlus 7T Pro -huippupuhelimet, tässä kaikkien uutuuslaitteiden Suomi-hinnat

OnePlus on tänään esitellyt Lontoossa yhtiön syksyn malliston Euroopassa. Mallistosta OnePlus 7T julkaistiin jo aiemmin ( lue OnePlus 7T arvostelumme ), mutta nyt yhtiö on esitellyt myös kaksi sisarmallia.Kyseessä on OnePlus 7T Pro, jonka lisäksi yhtiö lanseerasi siitä jälleen McLaren-brändätyn version. OnePlus 7T Pro on paperilla valtaisan lähellä edeltäjää, OnePlus 7 Pro -mallia ( lue arvostelu ).Käytännössä muutokset koostuvat ainoastaan hieman nopeammasta suorittimesta, marginaalisesti suuremmasta akusta, hiukan nopeammasta latauksesta ja uudesta Android-versiosta.Täysin edeltäjästä tuttua ovat muun muassa koko, näyttö, valmistusmateriaalit sekä kamera (ml. esiin ponnahtava etukamera). Tallennustilaa ja RAM-muistia ei tällä kertaa voi valita, vaan tarjolla on vain yksi 256Gt/8Gt-malli, jonka värinä on sininen Nebula Blue.McLaren Edition tarjoaa puolestaan RAM-muistia 12 gigatavua. Muuten teknisesti McLaren Edition on identtinen OnePlus 7T Pro -mallin kanssa. Ulkoisesti se kuitenkin tarjoaa tutun papaijanoranssin lisävärin ja kotelosta löytyy pehmeän kosketuksen tarjoavaa Alcantara-kangasta.Edeltäjien tavoin OxygenOS:n käyttökokemusta on myös muokattu McLaren-teemaiseksi.Pro-mallin suhteen hinnoissakaan ei ole tapahtunut juuri muutoksia. OnePlus 7T Pro on edeltäjäänsä kympin kalliimpi, joskin sen hinta on tippunut sen jälkeen jo 50 euroa. Tällä hetkellä OnePlus 7 Pro irtoaa jo alle 700 eurolla McLaren Edition puolestaan on 30 euroa kalliimpi kuin 12 gigatavun muistilla varustettu OnePlus 7 Pro.Suurin muutos on tapahtunut OnePlus 7:n ja OnePlus 7T:n välillä, jossa on toki merkittävimmät ominaisuuserotkin. OnePlus 7T:n hinta Suomessa on 609 euroa, kun kesän OnePlus 7:llä oli julkaisun yhteydessä ja vielä tälläkin hetkellä hintaa vain 549 euroa . Se on siltikin uutuuskolmikosta helposti kiinnostavin laite, johtuen isoista uudistuksista.OnePlus 7T ja OnePlus 7T Pro saapuvat ennakkomyyntiin tänään ja kauppoihin 17. päivä. Rajatusti laitetta on tarjolle ensimmäisille jo tänään loppuun varatussa lanseerausjuhlassa järjestettävässä pop up -myynnissä. McLaren-versio saapuu kauppoihin 5.11.