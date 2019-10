OnePlus 7T Pro eroaa ulkoisesti edeltäjästään minimaalisesti, huomaatko eron?

OnePlus esitteli tänään uudet OnePlus 7T Pro -laitteet ja paljasti koko 7T -sarjan Suomi-hinnat Uusi OnePlus 7T Pro -huippulaite tarjoaa entistä hieman enemmän suorituskykyä, ja McLaren versio vieläkin hitusen enemmän, mutta ulkoisesti uudessa Pro-mallissa ei ole käytännössä mitään eroa.Mikäli OnePlus 7T Pron pressikuvia tarkkailee kuitenkin suurennuslasilla niin voi löytää yhden erittäin pienen yksityiskohtaeron. Kyseessä on takakameran muutoksesta, jossa automaattitarkennuksen sensorit on siirretty pois kameramoduulista.Vaikea sanoa miksi näin on tehty, mutta uudessa mallissa automaattitarkennuksen samat anturit löytyvätkin kameroiden vasemmalta puolelta, aiemmin ne ovat olleet alimman ja keskimmäisen kameran välissä.Toiminnallisuuden osalta tällä tuskin on mitään merkitystä, ja ainakin speksien mukaan kamerat ja niiden tarkennukset ovat täysin samanlaiset.Tässä vielä lähikuvaa kameroista, joissa uusi OnePlus 7T Pro on vasemmalla ja alkukesästä esitelty OnePlus 7 Pro oikealla.