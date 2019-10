Telia aloitti 5G-liittymien sekä 5G-laitteiden myynnin

Telia kertoo tiedotteessaan , että yhtiö aloittaa 5G-liittymien sekä 5G-laitteiden myynnin. Ensimmäiset 5G-liittymät 5G-puhelimiin ovat Rajaton 5G 1000 M ja Rajaton 450 M . Mobiililaajakaistakäyttöön on tarjolla 1 000 Mbit/s Yhteys mukaan -liittymä Rajaton 450 M -liittymä maksaa tällä hetkellä 39,90 €/kk/12 kk ajan ja nopeamman 5G 1000M -liittymän saa 49,90 €/kk. Eli kohtuullisen korkeaa hintaa näistä joutuu vielä maksamaan, jos 5G-liittymän haluaa. Edullisin 5G-liittymä löytyy Elisalta. Saunalahti Huoleton 5G 300M -liittymän saa 31,90 €/kk/12 kk hinnalla. 5G-liittymät toimivat myös 4G-verkossa.Telian ensimmäisen vaiheen 5G-verkon palvelualueita on Helsingissä, Vantaalla ja Oulussa. Telia lupaa, että 5G-verkko on laajentunut Suomen seitsemään suurimpaan kaupunkiin vuoden lopussa. 5G-verkkoja rakennetaan Suomessa 3,5 GHz:n taajuudella, mutta monet 5G:n ominaisuuksista tulevat käyttöön korkeampien 26 GHz:n taajuuksien tullessa käyttöön.Lisätietoa Telian 5G-verkosta saa tästä ja 5G-verkon kuuluvuusalueet näet täältä Telian ensimmäiset myyntiin tulevat 5G-puhelimet ovat Huawei Mate 20 X 5G ja Samsung Galaxy S10 5G. Kuukausi aikaisemmin Elisa ilmoitti tuovansa Galaxy S10 5G:n ennakkomyyntiin . Elisalla tämän laitteen toimituksen pitäisi alkaa viikolla 42 eli ensi viikolla. Telia tarkentaa Galaxy S10 5G:n myyntiaikataulua lähiaikoina, mutta Mate 20 X 5G:n myynti on jo alkanut (hinta 999 euroa).Reitittimien osalta saataville tulevat Nokia 5G FastMile ja Huawei 5G CPE Pro. Jälkimmäinen tulee saataville välittömästi ja Nokian laiteen toimitukset alkavat arviolta lokakuun lopussa.