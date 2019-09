Samsung Galaxy S10 5G:n ennakkomyynti alkoi Elisalla - hinta 1299 euroa

Elisa kertoi tiedotteessaan , että:n ennakkomyynti on alkanut. Hintaa laitteella on 1299 euroa ja sen toimitukset alkavat arviolta 1.10.2019. Kaupan päälle saa myös AKG N700NCM2 -kuulokkeet, jonka arvo on 299 euroa.Samsung Galaxy S10 5G sisältää 6,7 tuuman Infinity-O-näytön 3040 x 1440 resoluutiolla, 256 gigatavua sisäistä tallennustilaa ja muistikorttipaikan, 8 gigatavua käyttömuistia, 4500 mAh akun, neljä takakameraa ja tietenkin 5G-yhteydet. Käyttöjärjestelmänä toimii Android 9 Pie, jonka päällä pyörii Samsungin One UI -käyttöliittymä.Galaxy S10 5G on saatavilla kahdessa eri värissä, jotka ovat Majestic Black ja Crown Silver.5G-puhelimien osalta Elisalla on jo myynnissä OnePlus 7 Pro 5G ja ZTE Axon 10 Pro 5G . Näistä puhelimista OnePlus 7 Pro 5G oli myydyin puhelin elokuussa.Elisan 5G-verkko kattaa tällä hetkellä Tampereen, Jyväskylän, Turun ja Helsingin kaupunkikeskustojen alueet.Lue myös: