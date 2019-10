Huawein taittuvanäyttöinen Mate X saapuu vihdoin myyntiin

Viime vuoden lopulla taittuvien puhelinten, tai pikemminknin näyttöisten puhelinten, tulevaisuus alkoi vihdoin näyttää varmalta. Vuosikausia huhuttua taittuvaa puhelinta ei ollut näkynyt missään, mutta heti Samsungin loppuvuodesta 2018 esittelemän prototyypin jälkeen markkinoille oli pian tulossa jo kaksi samankaltaista taittuvaa laitetta.Näistä toinen oli Huawein Mate X, joka vaikutti alkuvuodesta kilpailevan Galaxy Foldin kanssa siitä, kumpi kerkeäisi aiemmin markkinoille . Huawein näkökulmasta lopulta vaikutti kuitenkin, että Huawei kilpaili vain ja ainoastaan kakkossijasta tässä kisassa, sillä markkinoiden ensimmäisestä laitteesta oli kenties vääjäämättä tulossa melkoinen ongelmatapaus.Näin tietysti kävi Galaxy Foldille, joka jouduttiin kutsumaan testaajilta takaisin ja julkaisu peruttiin. Nyt kuitenkin Galaxy Fold on julkaistu jo toistamiseen, joskaan sen kestävyys ei ole edelleenkään muiden älypuhelinten tasolla.Mutta missä on Mate X?Pari kuukautta sitten Huaweilta päin kuului huhuja, että Mate X on viivästynyt jälleen kuukausia, ja näin vaikuttaa myös olevan. Samainen huhu kertoi, että julkaisu on vasta marraskussa, joka näin puolivälissä lokakuuta vaikuttaakin todennäköiseltä – jos Huawei ei olisi juuri kertonut jotain muuta.Huawei on nimittäin nyt vahvistanut, että Mate X saapuu vielä lokakuussa. Massatuotanto on ollut hyvän aikaa käynnissä ja lokakuun julkaisu on nyt lyöty lukkoon.Reilun parin tonnin arvoisen Mate X:n tarkkaa hintaa, saatavutta, julkaisupäivää tai edes speksejä ei kuitenkaan ole vielä kerrottu, joten jäämme odottamaan lisätietoja.